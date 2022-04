Ancelotti: «No entendemos cómo se puede pitar mano de Vinicius»

«No entendemos cómo se puede pitar mano de Vinicius (para anular un gol del brasileño) y no la de Diego Carlos (dentro del área, cuando el partido iba con 0-0 en el marcador). No lo hemos entendido. Vini me ha garantizado que no ha tocado el balón con la mano. No lo entiendo, y ya está», zanjó la polémica Carlo Ancelotti tras el gol legal invalidado al delantero brasileño.

A Ancelotti también se le recordó que Camavinga había podido ser expulsado y respondió: «Con la roja a Camavinga el plan era completo». «La falta de Camavinga es de escándalo y debía haber sido expulsado», se quejó por su parte Julen Lopetegui, para quien «la mano (de Vinicius) es clarísima». «La ha visto todo el mundo», señaló el técnico guipuzcoano.

«Todo el mundo está esperando el pinchazo del Real Madrid, pero el Real Madrid no pincha, porque tiene carácter, corazón y calidad», se congratuló el técnico del líder, que destacó que el equipo blanco remontó «con carácter, personalidad y compromiso». «En la primera parte parecía que estábamos cansados y después, en la segunda, todo lo contrario. Estamos acostumbrados a esto. Este equipo es capaz de hacer cosas especiales», se congratuló Ancelotti, que guardaría la segunda mitad de los blancos «en la videoteca».

También el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, se quejó del gol anulado a Vinicius de que el VAR no llamase al colegiado tras la mano de Diego Carlos. «No podemos entender que en el gol se señale mano de Vinicius, que no era, igual que no se puede entender que no entre el VAR en esa acción de Diego Carlos», lamentó Butragueño, para quien la acción de Camavinga «es interpretación del árbitro».