Ancelotti, sobre el penalti: «Gente del fútbol esto no lo entiende»

A pesar de que ante la primera pregunta que se le hizo en conferencia de prensa Carlo Ancelotti aseguró que no quería hablar del penalti de Tchouméni a Lino, el técnico italiano del Real Madrid sí se quejó después de la pena máxima y acusó a los responsables del VAR de haber llamado a Soto Grado para que valorase la acción y pitar en contra del equipo blanco. «El VAR ha pitado el penalti. El árbitro estaba muy cerca de la situación y ha visto muy bien lo que ha pasado. El VAR ha visto otro penalti hoy a favor del Athletic por un pisotón en su partido contra el Girona. Gente del fútbol esto no lo entiende», lamentó Ancelotti.

A la tercera pregunta sobre el penalti, Ancelotti insistió en que no quería hablar más «para no entrar en una polémica que ya es bastante grande». «Prefiero hablar del partido, que ha sido igualado y competido, como son todos los derbis», reconoció, aunque destacó que el Real Madrid había «merecido más».

«Hemos estado muy cerca de ganar. Hemos llegado muchas veces en la segunda parte y hemos tenido ocasiones. La primera ha sido totalmente distinta, mucho más lenta y menos agresiva», resumió quien admitió que «la situación del penalti ha afectado al equipo». «Salimos de este partido con un empate, pero animados», aseguró el entrenador madridista.

El capitán del Real Madrid, Lucas Vázquez, sin embargo, no quiso hablar del penalti, al asegurar que se les ha advertido a los futbolistas que pueden ser sancionados por sus declaraciones sobre los árbitros en los medios de comunicación. «No voy a hablar, porque me pueden sancionar y no conduce a nada», zanjó el jugador gallego, para quien el resultado «se quedó corto» para el Real Madrid.