Betis y Barça se juegan sus opciones de Champions en el Villamarín

Semana de Champions para Real Madrid, Villarreal… y también para Betis y Barcelona. Ambos equipos se miden este sábado en un partido crucial para estar en la máxima competición continental. Lo es para los verdiblancos, que quieren lograr un triunfo que les permita meterse de nuevo en la pelea por alcanzar la cuarta plaza y lo es también para los de Xavi Hernández, que tienen en su mano lograr tres puntos que aseguren de una vez por todas el objetivo primordial con el que se fichó al de Tarrasa y acercar también el segundo puesto en la pelea que los culés mantienen con el Sevilla.

«Es una ocasión de oro, otra vez, para certificar el objetivo de la Champions. Me quitaría un peso de encima. Es un rival directo, nos ganaron en el Camp Nou y tenemos la opción de la venganza futbolística. Estamos preparados», afirmó Xavi este viernes en la rueda de prensa previa al partido de su equipo frente al Betis en el Benito Villamarín. El técnico catalán sabe de la importancia que tiene asegurar lo antes posible una meta que se ha convertido en fundamental para la viabilidad del club. La máxima competición continental es «un mínimo» para el egarense y para un equipo que no se puede permitir más tropiezos.

Para lograr el billete a la Liga de Campeones este fin de semana, el Barcelona tendrá que imponerse a un Betis que en este momento marca la frontera con los puestos de Europa League. Los culés aventajan a los de Manuel Pellegrini en ocho puntos a falta de cuatro jornadas, una distancia que podría ampliarse a once con nueve unidades en juego en caso de triunfo azulgrana. Esa es la meta de un equipo que llegará al Benito Villamarín con dudas por la imagen mostrada en los últimos encuentros, pero sabedor de que a domicilio las cosas están saliendo bien. El Barça se ha impuesto en las últimas cinco salidas frente a Valencia, Elche, Real Madrid, Levante y Real Sociedad. Un bagaje que invita a los culés a ser optimistas de cara a esta nueva final frente a un rival directo.

Xavi tendrá que sobreponerse, una vez más, a la baja de jugadores importantes. Gerard Piqué no estará, después de resentirse ante el Mallorca de las molestias musculares que sufre desde hace varias semanas en el aductor de la pierna izquierda y se une a las ausencias por lesión de Sergiño Dest, Nico, Pedri y Sergi Roberto. Ter Stegen, que se perdió la última sesión por una indisposición, es duda. La buena noticia para el egarense es el regreso de una tacada de Óscar Mingueza y Martin Braithwaite tras superar el coronavirus. Las bajas condicionarán un once en el que no habrá demasiadas rotaciones. Dani Alves y Jordi Alba estarán una vez más en los laterales, Busquets, De Jong y Gavi se harán con la medular y arriba Dembélé, Aubameyang, Ferran Torres y Memphis se repartirán los tres puestos de ataque.

Un rival eufórico que se la juega

No será un partido sencillo para el Barcelona. Los de Xavi tendrán enfrente un equipo que ha demostrado a lo largo de todo el año que está listo para las grandes citas. Y esta lo es. El Betis pisará el Villamarín con la euforia todavía reciente de la consecución de la Copa del Rey y con la necesidad imperiosa de ganar para mantener vivo el sueño de la Liga de Campeones. Es una auténtica final para los de Pellegrini, una de las últimas, y eso lo sabe un conjunto que no dará un balón por perdido.

Pellegrini no podrá contar, eso sí, con uno de los futbolistas capitales en el Betis campeón. Héctor Bellerín, el asistente en la final de Copa del Rey, no estará después de sufrir un proceso febril que le impidió entrenar con el resto de sus compañeros este viernes y entrar en la lista de convocados. Su ausencia se une a las de Víctor Camarasa y Martín Montoya. La buena noticia para el Ingeniero es el regreso de Marc Bartra y William Carvalho, dos jugadores que no pudieron estar ante el Getafe por lesión y que vuelven para el tramo final de curso.