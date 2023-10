El Barça vuelve en cuadro tras el parón

El Barça volvió al trabajo tras el parón por compromisos internacionales y lo hizo una vez más pendiente de la enfermería. El conjunto que dirige Xavi sigue en cuadro, con bajas de jugadores importantes y con dos futbolistas entre algodones tras decir adiós a diversas molestias físicas. Es el dolor de cabeza que tiene el equipo azulgrana en una semana en la que afronta partidos ante el Athletic y el Shakhtar en Champions League y con el duelo frente al Real Madrid en Montjuic en el horizonte.

«Es el momento en el que tenemos más lesionados, pero no tenemos una plaga. La plantilla es más bien corta pero tenemos jugadores suficientes para competir. Esperamos ir recuperando a gente de cara al próximo partido», afirmó Xavi en rueda de prensa antes del parón de selecciones. El técnico catalán tenía marcado en rojo en el calendario las dos semanas sin encuentros para aligerar la enfermería y empezar a recomponer un once inicial en el que semana tras semana tiene que hacer encaje de bolillos.

Y es que del equipo tipo con el que el Barça empezó el curso se han ido cayendo piezas una detrás de otra. Xavi tampoco podrá contar este fin de semana ante el Athletic con Pedri, Frenkie de Jong, Raphinha, Robert Lewandowski, Jules Koundé y Sergi Roberto, último futbolista en caer tras sufrir una lesión en el sóleo tras la vuelta al trabajo.

Esas seis ausencias son seguras, pero hay dos jugadores que Xavi tiene entre algodones y para los que su evolución marcará la disponibilidad. Balde y Lamine Yamal están en la parte final de su recuperación y ya han entrenado parcialmente con el resto de sus compañeros a la espera de recibir el alta definitiva que les permita estar en el duelo contra el Athletic o bien prepararse de cara a un clásico en el que la prioridad sigue siendo recuperar efectivos.

Esa es la meta final que se ha marcado Xavi, sabedor de que el duelo ante el Real Madrid es clave para atajar la distancia de tres puntos que ahora mismo mantienen los blancos y dar un soberano golpe encima de la mesa. Ese día, el 28 de octubre, deberían estar presentes sobre el césped Pedri, con el que no se quiere correr ningún riesgo para evitar recaídas como las que ya sufrió en el pasado, y Raphinha, que ya está en la última fase de su recuperación y podría ser el primero en pasar a disposición del técnico de Tarrasa.

Lewandowski y De Jong preocupan

Más difícil tienen su participación en el clásico Lewandowski y Frenkie de Jong. El primero dijo durante el parón que «la lesión tiene mucha mejor pinta de lo que se pensaba», pero la realidad es que debería acortar los plazos si no quiere perderse la cita. En el caso del segundo se une a la lesión el poco ritmo competitivo que lleva el ex del Ajax, que no disputa un duelo desde el pasado 23 de septiembre. Ambos son seria duda y tienen en el horizonte el choque ante el Real Madrid, un partido en el que seguro que no estará Jules Koundé, aquejado de una lesión en la rodilla que le tendrá más de un mes fuera de los terrenos de juego.