El Barça venderá merchandising y derechos de televisión para fichar al rebelde Lewandowski

El Barça ya maneja la fórmula para el fichaje de Robert Lewandowski, que sigue cumpliendo con su parte del plan y apretando de lo lindo en su intento por abandonar el Bayern de Múnich. Para hacer realidad la incorporación del polaco, el objeto de deseo en la búsqueda de un salto de calidad a la plantilla azulgrana en plena reconstrucción, el Barça necesita vender activos, tal y como advirtió Javier Tebas un día después de que el ariete aprovechase el primer día de concentración con su selección para dejar de nuevo claro que su era en el Bayern ha acabado.

De esta manera, Laporta llevará a la asamblea extraordinaria convocada para el 16 de junio sendas propuestas para la adquisición por parte de uno o más inversores de una participación minoritaria del capital social de la sociedad de hasta el 49,9% y para la cesión a uno o más inversores de hasta el 25% de los ingresos para la explotación de los derechos de televisión en Liga.

Esta venta de activos del club va en consonancia con los requisitos que Tebas estableció para la incorporación de Lewandowski. «El Barça ya sabe lo que tiene que hacer. Conoce perfectamente nuestras normas de control económico y también su situación financiera. No nos olvidemos», advirtió el presidente de LaLiga en cuanto a las posibilidades de un club muy limitado en el mercado, lastrado por los problemas económicos. «El control económico no es arbitrario, está para evitar problemas mayores y él sabe lo que tiene que hacer. No sé si es vender a Frenkie de Jong, a Pedri o a Pepito Pérez... Ingresar más y vender activos, es lo que tiene que hacer», insistió.

«El Barça ha tenido muchas pérdidas acumuladas en las últimas temporadas, algunas que se podían haber evitado y no lo han hecho, como son las amortizaciones. Tiene que llenar la despensa para llevar a cabo las inversiones que hacía antes. A día de hoy no puede fichar a Lewandowski», zanjó.