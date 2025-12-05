El Barça recupera efectivos para La Cartuja

Daniel Panero Madrid Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:12 Comenta Compartir

El Barcelona tiene este sábado un partido durísimo en La Cartuja. El conjunto que dirige Hansi Flick visita al Betis en un encuentro marcado por las buenas sensaciones que han recuperado los azulgranas en los últimos partidos y por el regreso de Fermín y De Jong, dos jugadores importantes que ya podrían tener minutos este fin de semana. Será una nueva oportunidad para lograr los tres puntos y pasar la patata caliente a un Real Madrid que podría verse otra vez a cuatro puntos de la cabeza antes de jugar su partido el domingo frente al Celta.

Y es que el Barça sabe que la Liga se ha puesto en un puño tras los partidos jugados entre semana por los equipos que disputarán la Supercopa de Arabia. Merengues y culés vencieron y convencieron y ahora a los de Flick les toca un nuevo examen de altura. El Betis supone un reto por el estilo que tiene, por cómo tratará de discutir la pelota al Barcelona y por el talento que acumulan los de Manuel Pellegrini en los metros finales, ahí donde más se le han visto las carencias a los azulgranas en este curso. Pese a ello, Flick mira solo a los suyos. «Estamos muy contentos de estar jugando a este nivel. Creo en mi equipo y tengo confianza. Hemos dado un paso adelante. Cuando estamos bien conectados y jugamos como un único equipo todo va bien», afirmó.

Con esa fórmula, el Barcelona ha ido mejorando de forma paulatina las sensaciones en el último mes y ha ido tachando partidos en el calendario al mismo tiempo que acumulaba victorias. Elche, Celta, Athletic, Alavés y Atlético han caído y ahora espera un nuevo reto para el que Flick recupera efectivos. No estarán por lesión Ter Stegen, Araujo, Gavi y Dani Olmo, con una luxación en el hombro izquierdo tras el duelo contra los de Simeone. Sí que estarán finalmente De Jong y Fermín, ya recuperados. El neerlandés ha dejado atrás el proceso febril que atravesaba y podría ser incluso titular, mientras que el onubense esperará una oportunidad en el banquillo.

Con estos regresos, el once de Flick tendrá pocos experimentos. Eric García podría regresar a la zaga, Raphinha a la mediapunta para dejar su sitio a Rashford y arriba Ferran Torres podría ser la gran novedad para dar descanso a Lewandowski.

Un rival crecido

El Barça viene de lograr una inyección de moral contra el Atlético y el Betis no le va a la zaga. Los de Pellegrini ganaron el pasado fin de semana el derbi contra el Sevilla y además en el Ramón Sánchez Pizjuán. Lo hicieron con autoridad, sin demasiados apuros y demostrando que son un equipo hecho y preparado para jugar en los días importantes. El de este sábado lo es y lo sabe un Pellegrini que buscará los tres puntos sin remilgos y con una receta muy marcada. «Es un equipo que ataca permanentemente y que independientemente del marcador no cambia su mecánica de juego. Así que hay que estar muy atentos, no cometer errores defensivos y tener una buena transición en ataque porque se les puede hacer bastante daño», explicó.

Esa idea ya ha funcionado en varias ocasiones a los rivales del Barça este año y Pellegrini tratará de llevarla a cabo sin jugadores importantes como Bellerín, Amrabat e Isco, los tres lesionados, pero con Lo Celso y Antony, ambos listos tras superar sus problemas físicos. Los dos tendrán minutos, pero todo apunta a que el argentino deberá esperar en el banquillo y que Pellegrini apostará por Fornals como enganche para sumar una pieza más de trabajo al doble pivote formado por Altimira y Marc Roca.

-Alineaciones probables:

Betis: Vallés, Ruibal, Bartra, Natan, Valentín Gómez, Altimira, Marc Roca, Fornals, Antony, Cucho y Abde.

Barcelona: Joan García, Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde, De Jong, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Ferran Torres.

Árbitro: Hernández Maeso (Comité Extremeño).

Hora: 18:30 h.

Estadio: La Cartuja.