Barça y Madrid se juegan la Liga en el Camp Nou

Barcelona y Real Madrid medirán sus fuerzas este domingo en el Camp Nou en un duelo con objetivos dispares, pero en el que a los dos les va la Liga en ello. Para los culés puede ser el partido definitivo, el que permita dar el golpe de gracia al eterno rival alejándole a 12 puntos y sellar prácticamente un campeonato en el que han llevado una trayectoria inmaculada, mientras que para los merengues es justo lo contrario. Los blancos llegan a la cita conscientes de que es la última bala que guardan en la recámara y que solo una victoria en territorio hostil serviría para reabrir una lucha por el título de la que ahora mismo están descolgados. Es un todo o nada, una auténtica final por la Liga.

«Una gran oportunidad», así definió Laporta este viernes en las redes sociales del club culé lo que supone para el Barcelona este clásico. El presidente azulgrana hizo un llamamiento a la afición en el que no pudo ser más certero. El derbi es una oportunidad en muchos sentidos. Lo es para aparcar durante 90 minutos el terremoto que ha supuesto el 'caso Negreira' en toda la órbita de la entidad, lo es para volver a vivir una noche mágica en el Camp Nou ante el eterno rival, que falta hace, y lo es, sobre todo, porque está en juego la ocasión de dejar casi cerrada la Liga. El Barça tiene en su mano la posibilidad de marcharse a cuatro partidos del segundo clasificado a falta de doce jornadas, una distancia prácticamente insalvable y la vía más próxima para volver a estar entre los más grandes, ese objetivo que tanto anhelaba Xavi cuando regresó al club de su vida.

Con esa oportunidad sobrevolando el ambiente saldrá al Camp Nou un Barcelona que llega a la cita transformado en Mr Hyde. Los culés han remozado su estilo, han mutado en un equipo que se adapta a todas las circunstancias del juego y que ya no le teme al 'unocerismo'. El Barça este año varía el dibujo táctico al antojo de su entrenador y esa es precisamente la gran incógnita en el conjunto azulgrana que disputará el clásico que toca. Xavi podría apostar por el 4-4-2 que tan buen resultado le dio en el Santiago Bernabéu en Copa del Rey en un duelo gris pero eficiente o retomar al 4-3-3 que usó, sin ir más lejos, en el último encuentro liguero ante el Athletic. Independientemente del modelo, el Barça tendrá que afrontar la cita sin dos de sus futbolistas clave. No estarán por lesión Pedri y Dembélé, cuyos lugares en el once podrían ocuparlos Kessié y Raphinha, pero sí Lewandowski, que regresa al clásico con el objetivo de ser por fin determinante en un gran escenario.

La última bala blanca

Enfrente estará un rival que se juega prácticamente todas sus opciones ligueras en 90 minutos. El camino del Real Madrid hacia el título pasa inevitablemente por recortar distancias al eterno rival en el Camp Nou y esperar de ahí hasta el final de la temporada a que los de Xavi bajen el ritmo y se dejen puntos. No hay otra vía y es, por tanto, una final por la supervivencia para un equipo que ha empezado a ver en los últimos encuentros al Barcelona con otros ojos. Los blancos cayeron en el clásico de la Supercopa de España (1-3) y repitieron en el duelo de Copa del Rey (0-1) de hace poco más de dos semanas. Ese será el primer enemigo al que se enfrenten los de Ancelotti, que deberán sobreponerse al fantasma de medirse a un equipo que en los últimos enfrentamientos parece haberle tomado la medida.

Para ello, Ancelotti ya aseguró este sábado en rueda de prensa que pondrá toda la carne en el asador para ser un equipo ofensivo. El Real Madrid necesita los tres puntos y a eso se aferra el técnico italiano, que podrá contar con todos sus efectivos a excepción del lesionado David Alaba. El austriaco será la única ausencia en un once en el que Camavinga podría volver a tener minutos junto a Kroos y Modric en la medular, en el que Karim Benzemá será titular después de dejar atrás sus problemas físicos y en el que la posición de Vinicius será la gran incógnita. El brasileño podría librarse del marcaje de Araujo y pasar al perfil diestro, una opción que Ancelotti «está pensando» y que serviría para liberar al futbolista más en forma de los blancos de su kryptonita.

Alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen, Araujo, Koundé, Christensen, Balde, Busquets, De Jong, Kessié, Gavi, Raphinha y Lewandowski.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho, Camavinga, Kroos, Modric, Valverde, Benzema y Vinicius.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité Vizcaíno).

Hora: 21:00 h. Camp Nou.

TV: Movistar La Liga.