El Barça ficha a Deco y 'despide' a Alemany

El Barcelona ha anunciado este miércoles la llegada de Deco como nuevo director deportivo. El exjugador brasileño, nacionalizado portugués, suple en el organigrama a Jordi Cruyff, que terminó su vínculo con el club azulgrana el pasado 30 de junio, y firma para las tres próximas temporadas. Es una apuesta personal de Joan Laporta y tendrá entre sus funciones la de ser el máximo responsable de la sección de fútbol, lo que provoca un efecto dominó que arrastra a Mateu Alemany fuera de la entidad a partir del 2 de septiembre.

«He formado parte de la historia del club y ahora vuelvo con otra función, una función importante como es la dirección deportiva. Estoy contento con el proyecto del presidente. He ayudado desde fuera y ahora lo haré oficialmente en el día a día», afirmó Deco en sus primeras palabras como director deportivo del club culé. El que fuera campeón de la Champions con el Barça asume, a sus 45 años, un nuevo reto en el que tendrá plenos poderes y en el que deberá compartir esa labor en lo que resta de mes con Mateu Alemany.

Será entonces, el 2 de septiembre, cuando Deco se quedará solo en el cargo y Alemany diga definitivamente adiós a su etapa en el Barcelona, algo que ya llevaba meses fraguándose. No en vano, en mayo el Barça ya anunció su marcha con destino al Aston Villa, una operación que finalmente se frenó, quedando su salida en 'stand by'. El mallorquín no seguirá en el conjunto azulgrana, pese a que Joan Laporta le ha ofrecido un nuevo rol en el club, al considerar que con la llegada de Deco se abre un nuevo ciclo en el que su sucesor debe trabajar con su gente de confianza. En esa nueva etapa sí estará Bojan Krkic, que será, a sus 32 años, la persona que se encargue de hacer el seguimiento de la formación de jugadores.

Sus primeros deberes

Deco llega al Barcelona con la obligación de encontrar soluciones a los problemas que el club lleva arrastrando a lo largo de todo el mercado. Xavi quiere más fichajes, pero antes deben encontrar acomodo a jugadores con los que el técnico no cuenta como Lenglet, Sergiño Dest y quizá uno de los futbolistas de ataque como Ansu Fati, Abde o Ferran Torres. Si logran esta primera misión será cuando Deco y Alemany aúnen fuerzas para acometer refuerzos como Joao Cancelo, Joao Félix o Giovani Lo Celso.