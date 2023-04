El Barça visita en cuadro al colista, con nuevo técnico local

El Barça está obligado este sábado ante el Elche a dar un paso más en su camino hacia el título. El equipo azulgrana jugará en el Martínez Valero ante el colista, que estrena nuevo entrenador, el argentino Sebastián Beccacece, y el líder tendrá que sobreponerse a la ausencia de cinco futbolistas clave en el engranaje de Xavi. Pedri, Dembélé, Christensen y Frenkie de Jong se pierden la cita por lesión y tampoco podrá estar Raphinha, sancionado. Es la hora de evaluar el fondo de armario de los culés.

«Tenemos bastantes futbolistas sin buenas sensaciones. Ahora Frenkie de Jong y Andreas Christensen también están lesionados, así que intentaremos recuperarlos para los próximos partidos (el siguiente será el miércoles, contra el Madrid en la vuelta de semifinales de Copa), pero dependerá de sus sensaciones», lamentó el técnico del Barça este viernes. El entrenador catalán afronta el regreso a la competición con la incertidumbre de ver cómo sus jugadores acusan la carga de trabajo y con la necesidad de que los actores secundarios vuelvan a dar un paso al frente con el objetivo de mantener la ventaja de 12 puntos que tienen sobre el Real Madrid.

Frente al Elche sí podrá estar finalmente Ronald Araujo, después de superar los problemas físicos que arrastraba, pero las ausencias en el Barça condicionarán un once en el que Xavi vuelve a dirimirse entre el 4-4-2 y el 4-3-3. La primera fórmula daría encaje a Kessié y Sergi Roberto como acompañantes de los fijos Busquets y Gavi, mientras que la segunda podría servir para dar una nueva oportunidad en ataque a Ferran Torres y Ansu Fati, jugador que ha vivido una semana convulsa después de que su padre se quejara de la falta de minutos de los que dispone. «A mí me preocupa Ansu, no su padre ni su familia. Está participando y cada vez será más importante. Pido paciencia», dijo Xavi al respecto.

Enfrente estará un rival que apenas ha sumado 13 puntos de los primeros 78 en juego y ha aprovechado el parón para cambiar de entrenador. Beccacece aterriza en el Martínez Valero con un modelo de juego atrevido y sabedor de que su equipo necesita una inyección anímica como la que supondría ganar a todo un Barcelona delante de su público para empezar a creer en el milagro de la salvación.

Alineaciones probables:

Elche: Badía, Palacios, Verdú, Bigas, Carmona, Gumbau, Mascarell, Clerc, Pere Milla, Ponce y Fidel.

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Koundé, Marcos Alonso, Jordi Alba, Kessié, Busquets, Gavi, Ferran Torres, Lewandowski y Ansu Fati.

Árbitro: Del Cerro Grande (Madrileño).

Estadio y horario: Martínez Valero. 21:00 h. (Movistar LaLiga).