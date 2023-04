El Barça debe despejar dudas ante el Getafe

El Barça precisa este domingo recuperar las buenas sensaciones en el Coliseum Alfonso Pérez después del empate sin goles ante el Girona y el desastre copero ante el Real Madrid. El conjunto que dirige Xavi se mide al Getafe con la mente puesta en seguir abriendo brecha en la clasificación y sellar cuanto antes un título de Liga que está prácticamente sentenciado, pero que se está cocinando a fuego lento. Tendrá que hacerlo sin los lesionados Pedri, Dembélé Frenkie de Jong y Christensen, pero con Raphinha y Lewandowski, ya totalmente recuperados, para atajar los problemas que los culés están teniendo con el gol.

«Será una prueba más contra un rival difícil. Se juegan la categoría y, por lo tanto, es difícil. Tenemos mucha ilusión por ganar esta Liga y estamos en una situación privilegiada con una ventaja importante, pero queremos mantenerla. Tenemos que ganar todavía muchos partidos», aseguró Xavi en la previa del partido de su equipo frente al rival azulón. El técnico de Tarrasa no se fía del Getafe y avisa de que no habrá muchas novedades porque «no es un momento para hacer pruebas».

Los culés llegan a este partido con ciertas dudas. Pese a la distancia de 13 puntos previa al inicio de la jornada, los de Xavi han dado muestras de agotamiento en los compromisos ante el Real Madrid en Copa del Rey y frente al Girona en Liga. En esos dos encuentros, que terminaron sin anotar gol, han evidenciado falta de ideas en ataque y un apagón de cara a portería en el que Lewandowski ha sido el gran señalado. El polaco, que ha reconocido durante la semana que no atraviesa su mejor momento, llega al Coliseum con la obligación de tirar del carro y demostrar que puede ser en esta recta final aquel jugador determinante que fue en el inicio de curso.

El ex del Bayern tendrá que hacerlo una vez más sin tres de sus principales socios en el frente de ataque. Xavi no podrá contar ante el Getafe por lesión con Pedri, Ousmane Dembélé y Frenkie de Jong, y tampoco podrá hacerlo en la zaga con Andreas Christensen. Todos ellos continúan en el dique seco una semana más y condicionarán un once que se ha convertido en un auténtico rompecabezas para Xavi.

El técnico de Tarrasa podría regresar al 4-4-2 para dar cabida a Kessié en la medular con Busquets, Sergi Roberto y Gavi para tener un mayor equilibrio y dejar en la punta de lanza a Lewandowski y Raphinha, los dos jugadores con más gol en la plantilla en este momento.

Un rival necesitado

Enfrente estará un equipo que sigue coqueteando con los puestos de descenso y que jugará una final, aunque todas lo van a ser hasta el final de temporada. El Getafe ha sido un equipo irregular a lo largo de toda la Liga y lo está siendo en unas últimas jornadas de muchas dudas. Los de Quique Sánchez Flores se encuentran en el Everest de su calendario, ya que vienen de empatar en San Mamés y de caer en el Reale Arena por 2-0 en un partido en el que no tuvieron demasiadas opciones. Regresan al Coliseum con el objetivo de ganar moral ante el líder de cara a un tramo en el que le esperan rivales directos como Mallorca, Almería, Espanyol, Elche o Valladolid.

Para lograr la machada de tumbar al líder, Quique Sánchez Flores no podrá contar por lesión con Mauro Arambarri y Jaime Mata, pero sí con el resto de la artillería que el Getafe tiene en ataque. Los azulones podrían formar con un 4-4-2 en el que la dupla formada por Unal y Mayoral serán la gran preocupación para los culés.

Alineaciones probables:

Getafe: Soria, Damián, Djené, Duarte, Alderete, Maksimovic, Milla, Munir, Portu, Enes Unal y Mayoral.

Barcelona: Ter Stegen, Koundé, Araujo, Marcos Alonso, Balde, Busquets, Kessié, Sergi Roberto, Gavi, Raphinha y Lewandowski.

Árbitro: Juan Luis Pulido Santana (Comité Canario).

Hora: 16:15 h. Coliseum Alfonso Pérez.

TV: Dazn.