El Barça tritura al Atlético

El Barcelona dio un paso de gigante este domingo en la lucha por estar en la próxima edición de la Liga de Campeones. El conjunto que dirige Xavi se impuso al Atlético de Madrid por 4-2 gracias a los tantos de Jordi Alba, Gavi, Araujo y Dani Alves en un partido vibrante que tuvo de todo y en el que los culés firmaron sus mejores minutos de la temporada. Los blaugranas fueron superiores, llegaron a mandar por tres goles de diferencia y rubricaron un triunfo que deja tocado a un rival directo y que puede ser un punto de inflexión para lo que resta de curso.

Un tiroteo. Eso fueron los primeros minutos que se vivieron en el Camp Nou. Barcelona y Atlético salieron a disputar una auténtica final y lo hicieron, cómo no podía ser de otra manera, con el cuchillo entre los dientes, al menos en ataque. Los culés, dispuestos a mandar, con las líneas arriba, presión alta y Adama Traoré y Jordi Alba para abrir el terreno de juego. Todo estaba en el plan de Xavi, todo salvo la resistencia de un equipo, el de Simeone, que a las primeras de cambio le recordó a su rival quién era el campeón. Luis Suárez y Carrasco intercambiaron papeles y el belga, llegando desde segunda línea, apuntilló a un Ter Stegen que nada pudo hacer para evitar que los suyos empezaran por detrás en el marcador.

4 Barcelona Ter Stegen, Alves, Piqué, Araujo, Jordi Alba, Busquets, Pedri (Nico, min. 66), De Jong, Adama (Aubameyang, min. 61), Ferran Torres y Gavi (Dest, min. 71). 2 Atlético Oblak; Vrsaljko (Wass, min. 46), Savic, Giménez, Hermoso (Cunha, min. 55); Koke (Herrera, min. 76), De Paul, Carrasco, Lemar (Reinildo, min. 55), Joao Félix (Correa, min. 55) y Luis Suárez. Goles: 0-1: min. Carrasco. 1-1: min. 10, Jordi Alba. 2-1: min. 21, Gavi. 3-1: min. 43, Araujo. 4-1: min. 49, Dani Alves. 4-2: min. 58, Luis Suárez.

Árbitro: Gil Manzano (Comité Extremeño): Expulsó a Dani Alves (min. 70) y amonestó a Amonestó a Frenkie de Jong, Jordi Alba, Xavi, Wass y Héctor Herrera.

Incidencias: Partido disputado en el Estadio Camp Nou ante 74.221 espectadores.

El tanto rojiblanco fue un espejismo. Lejos de amilanarse, el Barça sacó a relucir todas las características que Xavi tiene redactadas en su libreto. La muestra es lo que iba a pasar apenas un minuto después. El Camp Nou aún se resignaba cuando Dani Alves y sus 38 primaveras se plantaron en el área rival para poner un centro medido a la zurda del otro lateral, Jordi Alba, que con una volea soñada conectó un zurdazo inapelable a la escuadra de Jan Oblak. Fue un gol de esos de videojuego, un tanto que devolvía la fe y reiniciaba el choque, al menos en cuanto al marcador, no respecto a las sensaciones.

Para entonces el Barcelona ya jugaba cuesta abajo. Xavi olió la sangre y los culés comenzaron a desplegar el mejor fútbol de la temporada ante el rival más indicado, un competidor directo por la Champions. Era la hora de morder y Adama Traoré seguía demostrando una y otra vez todas las características que le hicieron explotar en la Premier. El nuevo 11 culé desbordó hasta que en uno de sus centros encontró una cabeza inesperada, la de Gavi. El joven de Los Palacios, de apenas 1,73 metros de altura, se elevó por encima de todos y conectó un testarazo que puso patas arriba a un Camp Nou que se pellizcaba para creer la remontada exprés que su equipo había firmado contra uno de los antaño conjuntos más rocosos de la Liga.

Simeone miraba al cielo buscando una solución para un Atlético irreconocible, grogui ante el caudal de juego que el Barça estaba exhibiendo en toda una final por entrar en la Champions. Los de Xavi, en cambio, querían más botín y lo iban a encontrar justo antes del descanso con un gol que retrata las carencias defensivas de los del Cholo. Piqué cabecea al larguero, Ferran Torres, absolutamente solo, yerra el rechace y Ronald Araujo, de nuevo sin oposición, fusila a Oblak para hacer el tercero y cerrar 45 minutos de total dominio blaugrana y de despiste colchonero.

Gol y expulsión de Alves

Tras la reanudación, el Barcelona seguía volcado y con la idea de cerrar el choque. Xavi no quería relajaciones e instó a los suyos a buscar la portería de Oblak, y la encontraron otra vez con los laterales como protagonistas. Jordi Alba llegó a línea de fondo y su pase atrás cayó en los pies de Dani Alves, que mantiene intacta la calidad en el golpeo de antaño porque eso no se pierde. El brasileño firmó el cuarto y miró a una grada, la del Camp Nou, que siente que el tiempo no pasa por uno de los pilares fundamentales del 'Pep Team' que ganó el sextete.

Pudo ser el tanto que cerrara el partido, quizá lo hubiera sido en otra época, pero no lo fue. El partido del Camp Nou puso de manifiesto el principal motivo por el que Barcelona y Atlético no están luchando por el título, la fragilidad defensiva. La sufrieron los rojiblancos durante todo el choque y también lo iban a hacer los blaugranas cuando en un saque de esquina Luis Suárez apareció solo delante de Ter Stegen para desviar el balón, recortar distancias, marcar en su regreso a casa y devolver la emoción a un duelo que parecía finiquitado.

No era el único contratiempo que se iba a encontrar Xavi, ya que Dani Alves iba a encargase de darle todavía más vida al choque con una alevosa plancha por detrás Carrasco que iba a dejar a su equipo con diez. El partido era una montaña rusa y ahora era el Atlético el se iba a volcar. El Cholo, que ya había buscado algo diferente con la entrada de jugadores de ataque como Correa o Matheus Cunha para un último arreón en busca de un milagro, se quedó con las ganas. Demasiado tarde para un Atlético que sigue lejos de su mejor versión y ya está por detrás de un Barcelona al alza.