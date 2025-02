El Atlético acusa de nuevo al Madrid de «coaccionar» a los árbitros

Sigue el lío, la polémica y, lo que es más grave, un cruce de quejas, comunicados e ironías que pueden incitar a la violencia con la mirada puesta en el derbi madrileño de este sábado en el Santiago Bernabéu. Tardó más de lo que se ... pensaba en salir a la palestra después de la famosa carta del Real Madrid a los presidentes de la FEF y del CSD quejándose de un sistema que el club blanco considera manipulado y adulterado para perjudicarle, pero este jueves ya respondió el Atlético.

Mientras la plantilla del Cholo Simeone ya esta enfocada en el choque del sábado después de golearle al Getafe y clasificarse para semifinales de Copa, el club rojiblanco dejó un mensaje en su cuenta oficial de X en las redes sociales que solo cabe interpretar como un dardo a su eterno rival. «Amigos de la RAE (Real Academia de la Lengua), estos días nos están preguntando mucho sobre un asunto y no queremos equivocarnos. ¿Nos podéis ayudar con los matices de los siguientes verbos?: presionar, amedrentar, intimidar, coaccionar, atemorizar, influir, imponer. ¡Muchas gracias!». Y en otro post se responde: «Ups, igual deberíamos haberlo pedido por DM (mensaje directo)», en referencia a la forma de actuar del equipo blanco con su carta a Rafael Louzán con copia a José Manuel Rodríguez Uribes, máximos responsables de la FEF y el CSD.

Este mensaje en tono sarcástico sigue la misma línea del comunicado que hace dos años, tras un polémico derbi copero en el Bernabéu, lanzó Miguel Ángel Gil Marín para denunciar las presiones y coacciones que a su juicio sufren los colegiados que pitan en el Bernabéu. «El Madrid es un club con un entorno muy fuerte, con muchos intereses a su alrededor. Crean tal presión que es normal que afecte a las personas (árbitros) que deben tomar decisiones. Son conscientes de lo que les espera si les perjudican con algún error o incluso con algún acierto. Es habitual la campaña contra quien consideran que les perjudica. El sistema es así...», denunció el CEO del Atlético.

Pullas

A todo esto hay que añadir la pulla que que hace un par de semanas lanzó Simeone a los blancos tras cuestionarle al técnico del Atlético por la polémica en el Celta-Real Madrid de Copa en el que los vigueses se vieron perjudicados y reclamaron dos penaltis. «El partido no lo vi. Me comentaron episodios que hubo, pero como los hay desde hace 100 años. No sé qué les sorprende», ironizó el argentino. Máxima presión para el riojano César Soto Grado, elegido para pitar este derbi por el liderato y mismo trencilla que condujo ese choque copero que indignó a los colchoneros.

También el presidente del Athletic, Jon Uriarte, ha aprovechado la coyuntura para recordar a los dirigentes del Real Madrid que hace dos años el club bilbaíno vivió una circunstancia inversa a la que critica ahora el club blanco. «En la última jornada de aquella Liga nos jugábamos el pase a competiciones europeas y Carvajal hizo una entrada a Yuri que le rompió el peroné. Y el jugador solo vio tarjeta amarilla», ha recordado. «Cuando vamos a las reuniones de la Liga o la Federación todos los presidentes consideran que los árbitros le han perjudicado, y eso es imposible», ha finalizado.

Piqué también entra en escena

Aunque ahora sea un futbolista retirado, el exbarcelonista Gerard Piqué también se ha metido en el barro de la polémica. ¿El comunicado del Madrid? «Lo han hecho durante 120 años. Cuando pierden hay que hablar de otra cosa. Es lo que quieren. Los árbitros son así y así van a ser para siempre. Se van a equivocar. Desde Madrid se ha hecho siempre y la presión mediática y encender las máquinas cuando las cosas no van bien, estamos acostumbrados. A partir de ahí los árbitros van a tener presión».

En medio de este fuego cruzado, ha intentado alzar la voz Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, para tratar de defender la honorabilidad de los colegiados tras la ocurrido en Cornellà. «Yo no tengo que avergonzarme de nada. Ni mis compañeros ni yo somos nada corruptos. Podemos ser muy torpes, seremos muy malos, pero corruptos te garantizo que no», enfatizó Medina el dirigente sevillano en esta entrevista a Josep Pedrerol.