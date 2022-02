El Athletic pone a prueba el crecimiento del Barça

Una final por seguir en puestos de Liga de Campeones, otra más. Eso es lo que vivirá el Camp Nou este domingo frente al Athletic. El Barcelona se mide a los de Marcelino en un partido que pondrá a prueba la euforia desatada tras las goleadas ante el Valencia y el Nápoles. Los culés atraviesan un gran momento, pero también lo viven unos leones que aterrizan en el feudo blaugrana con una semana de descanso tras la holgada victoria en casa ante el eterno rival y que tienen la motivación extra de verse a las puertas de una nueva final de Copa del Rey.

«Partido a partido»; no son palabras de Diego Pablo Simeone, sino de Xavi Hernández. El técnico de Tarrasa compareció en rueda de prensa este sábado y quiso rebajar la euforia desatada en la Ciudad Condal tras los triunfos de peso ante el Valencia y el Nápoles. El técnico de Tarrasa no descarta a su equipo para luchar por la Liga, pero cree que aún no ha tocado techo el nivel de los suyos. «Tenemos que mejorar, todavía perdemos balones innecesarios. Tiene que darnos vergüenza perder el balón. No estamos a un nivel altísimo. Hay un margen de mejora grande», afirmó el egarense.

Ese margen de mejora pasa por seguir con las buenas sensaciones mostradas en los últimos partidos, Para ello, Xavi no podrá contar por sanción con Jordi Alba, uno de los jugadores que más ha sobresalido en la reciente mejoría de los blaugrana, y tampoco podrá hacerlo por lesión con Balde, Abde, Ansu Fati, Sergi Roberto y Umtiti. Todas estas ausencias condicionarán a un Barça que saldrá al Camp Nou con la novedad en el once de Dani Alves, ausente en Europa League por no estar inscrito, y con la entrada en la lista de convocados de Memphis Depay y Clement Lenglet, ambos después de dejar atrás sus respectivos problemas físicos.

El Barça tendrá enfrente un rival de altura. El Athletic ha conseguido en las últimas semanas encontrar la fórmula para ser ese equipo competitivo que Marcelino buscaba desde que se hiciera con los mandos del club. Los rojiblancos están a un paso de la final de Copa del Rey, tendrán que sellarlo la próxima semana en Mestalla, y llegan al Camp Nou con la moral por las nubes después de golear en casa a la Real Sociedad en el derbi vasco. Europa ya está a tiro para unos leones que se han especializado en rugir contra los equipos grandes y que buscarán tres puntos clave para seguir escalando en la clasificación.

Para dar la campanada, Marcelino podrá contar con todos los futbolistas de la plantilla a excepción de dos bajas importantes. Nico Williams y Berenguer no podrán estar ante el Barça por lesión en un once en el que podría haber rotaciones pensando en el importante compromiso de vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante el Valencia. Jugadores habituales como Yuri, Muniain o Iñaki Williams podrían partir desde el banquillo a la espera de cómo evolucione el choque.