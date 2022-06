Asensio, el rompecabezas por resolver del Real Madrid

El mercado avanza viento en popa a toda vela para el Real Madrid, que está haciendo los deberes en materia de fichajes y salidas en tiempo récord y tiene prácticamente perfilada su plantilla para la temporada 2022-23 mediado el mes de junio. En los despachos de Chamartín se rehicieron de la enorme decepción que supuso el rechazo de Mbappé cerrando las llegadas de Rüdiger y Tchouaméni y confirmando las salidas por final de contrato de Marcelo, Bale e Isco. Borja Mayoral regresa de su cesión al Getafe y se perfila como una opción a priori más interesante que las de Jovic y Mariano, a los que se busca una salida, pero la cuestión central, más allá de algún refuerzo ofensivo que no se puede descartar con un largo verano por delante, pasa ahora por resolver el futuro inmediato de Marco Asensio.

La situación del balear es compleja para el club, el jugador y sus posibles pretendientes. Y es que le resta un año de contrato y la posibilidad de ingresar una alta cantidad por su traspaso se esfuma ante este condicionante. En el Madrid no están dispuestos a desprenderse del jugador por una cantidad baja, pero tampoco a ofrecerle una renovación al alza, tal y como reclama Asensio. Sin embargo, la alternativa pasa por agotar la relación contractual vigente hasta junio de 2023 y que entonces el futbolista abandone el club blanco sin traspaso alguno, una opción que no desagrada al jugador, pues le permitiría firmar un contrato más alto en su nuevo destino e ingresar un buen pellizco en concepto de prima de fichaje, pero que no contemplan desde la planta noble de Concha Espina.

El Madrid está dispuesto a renovar al jugador y así se lo ha transmitido, pero en los mismos términos económicos que maneja actualmente y sin garantía alguna de que vaya a tener más peso específico en los planes de Ancelotti. Asensio firmó esta temporada su mejor registro de goles como madridista, con una docena de tantos entre todas las competiciones, diez de ellos en Liga, pero acabó la temporada relegado por el empuje de Fede Valverde y la capacidad goleadora de Rodrygo en los momentos de la verdad. La llamada de Luis Enrique y su buen desempeño en los partidos de la selección española en la Liga de Naciones han reforzado su posición, situándolo de nuevo en el foco, por lo que no le faltan novias en Europa.

Cambio de representante

El movimiento del mes de abril en la representación del jugador, que pasó de las manos de Horacio Gaggioli, su agente durante toda su carrera, a las del mediático Jorge Mendes, delataba ya una intención de estudiar sus opciones de mercado, en un cambio de postura sustancial respecto a otros veranos. La eterna promesa no termina de explotar, más allá de momentos de brillantez puntuales, y tras seis campañas de blanco, catorce títulos y una lesión muy grave de por medio en el curso 2019-20 -rotura del ligamento cruzado interior y del menisco externo de la rodilla izquierda-, valora la posibilidad de revitalizar su carrera con un nuevo reto deportivo en plena madurez, a sus 26 años.

El Milan, la Juventus, si es que no logra el fichaje de Di María, o el Arsenal de Arteta pujan con fuerza por el fichaje de un futbolista que pese a todo no descarta seguir en el Madrid. Tras la conclusión de la temporada con los partidos de España el futbolista, ya de vacaciones, se mantiene a la espera de una reunión con los dirigentes del Madrid que debería suponer el punto de inflexión para su situación de incertidumbre actual. La plantilla de Ancelotti está citada el próximo 8 de julio en Valdebebas para el regreso a los entrenamientos, con la vista puesta en la pretemporada y en una campaña que se antoja de la máxima exigencia teniendo en cuenta la presencia en el calendario del atípico Mundial de Catar. Para entonces el club de Chamartín pretende tener cerrado el rompecabezas de un jugador que se debate entre la duda.