Así fue el ataque racista a Maroan: escucha «puto moro», Williams lo denuncia y el árbitro para el partido

El debutante en la alineación ante el Espanyol Maroan Sannadi se dejó caer a una banda, cedió la pelota a Iñaki Williams y un jugador del Espanyol la envió a córner. Cuando el capitán del Athletic iba a coger la pelota para lanzar de esquina «hemos escuchado 'puto moro'. Maroan se me ha quedado mirando». Así ha contado el internacional por Ghana cómo sucedió el incidente que obligó a parar el choque del Athletic contra el equipo catalán en la primera parte.

Williams tiene muy clara la importancia de la lucha contra el racismo, una lacra que ha sufrido en sus propias carnes, protagonizando un grave episodio en este mismo campo en enero de 2020. Así que muy en su papel de capitán y de activista antirracista, se dirigió al juez de línea para contarle lo que estaba oyendo. «Le he dicho que habían insultado a Maroan. Que tuvieran ojo porque le estaban insultando».

El asistente se lo comunicó al árbitro del partido, Cuadra Fernández, que se acercó a la zona en la que estaban los jugadores rojiblancos. «Ha venido a mí y me ha dicho que iba a parar el partido», ha añadido Williams en su explicación a los medios tras acabar el partido. Ante esto, el colegiado no lo dudó. Detuvo el choque durante tres minutos.

El hecho de que fuera Williams quien denunciara lo que estaba ocurriendo y los antecedentes de insultos que sufrió en este estadio hace casi cinco años hicieron pensar en un primer momento que era él el atacado. De hecho, tanto Ernesto Valverde como Óscar de Marcos, en el banquillo, lo primero que pensaron es que él era la víctima.

Pero el jugador dejó claro ante el colegiado y luego ante los medios que esta vez el blanco de la ira era su joven compañero Maroan. Y así quedó recogido en el acta. «Iñaki Williams me comunicó un incidente racista desde uno de los fondos del estadio donde se encontraban los aficionados del Espanyol (identificados como tal por su indumentaria) que se habían dirigido al jugador Maroan Sannadi, en los siguientes términos: 'Puto moro'».

Protocolo antirracista

Además de parar el juego, Cuadra Fernández puso en marcha el protocolo antirracista. Se dirigió a la zona de banquillo y se reunió con los delegados de ambos clubes, además de con los entrenadores y capitanes para analizar lo ocurrido. De inmediato se emitió un «aviso de seguridad» a través de la megafonía. Se advirtió que se había producido un incidente racista y que «el partido se suspenderá temporal o definitivamente» si volvía a suceder.

Los videomarcadores mostraron además el siguiente mensaje: «Se recuerda que la legislación para la prevención de la violencia en el deporte está prohibida y se sanciona todo acto violento, xenófobo, homofóbico y racista». Fuentes del Espanyol indicaron a El Correo que también se ha abierto una investigación, al tiempo que reconocieron la dificultad para identificar al autor.

Williams felicitó hasta en dos ocasiones al colegiado balear por su decisión: tras el descanso y el final del partido, cuando se despidió con una amistosa palmada en la espalda. Por su parte, el Espanyol emitió un breve comunicado en redes sociales en el que «condena rotundamente, de nuevo, cualquier muestra de racismo en los campos de fútbol». También el Athletic ha hecho lo propio reposteando el mensaje del Espanyol: «Unidos contra el racismo, tolerancia cero ante cualquier actitud discriminatoria. Estas personas y actitudes sobran en los campos de fútbol y en nuestra sociedad».

«Es una pena que cuatro tontos empañen lo que es el fútbol», criticó Williams nada más acabar el encuentro. También recordó que una de las grandes leyendas del Espanyol es el portero Thomas N'Kono «de raza negra» y que su lateral derecho era el marroquí El Hilali. «No todo el mundo tiene luces», ironizó. «Hay que tomar medidas ya. Ojalá al que lo ha hecho le pillen y la caiga una buena sanción».

«No se ha metido con nadie»

Cuando el rojiblanco fue objeto de ataques racistas en 2020, la cosa acabó en los tribunales. La Fiscalía de Delitos de Odio pide dos años de cárcel para el aficionado del Espanyol acusado de proferir los insultos para humillar y menospreciar al jugador en aquel partido. Sin embargo, esta demanda fue planteada en octubre de 2022 y, dos años y medio después, el juicio sigue sin celebrarse.

Es la segunda vez que Maroan va convocado fuera con el primer equipo -en Sevilla ante el Betis no saltó al terreno de juego- y en ambas ocasiones ha sufrido ataques racistas. En el Benito Villamarín los recibió mientras calentaba en la banda junto a Óscar de Marcos. También se insultó a un periodista de EiTB.

«Muchas veces se pone la excusa de que si tan jugador se encara con los aficionados, pero Maroan era debutante y no se ha metido con nadie. Yo nunca me he metido con nadie y también los he sufrido», dijo Williams. Además, aumentó el grado de responsabilidad: «Muchas veces el que está al lado parece que no es culpable, pero tiene que corregir y así evitaremos muchas cosas como esta».

