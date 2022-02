Jornada 24 Ancelotti, sobre Benzema: «Tenemos buenas sensaciones, pero no vamos a tomar riesgo» El técnico del Real Madrid subraya que la decisión sobre si el delantero francés juega o no frente al PSG se adoptará el domingo o el lunes

Carlo Ancelotti dio esperanzas al madridismo sobre la presencia de Karim Benzema el próximo martes frente al PSG en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, pero ni mucho menos la aseguró. «Tenemos buenas sensaciones, está teniendo buenas sensaciones. Veremos si entrenará el domingo o el lunes con el equipo. Las sensaciones de todos, la mía, la suya, la de los doctores, son positivas, pero se decidirá domingo o lunes», señaló el técnico del Real Madrid en la rueda de prensa previa al duelo frente al Villarreal, correspondiente a la vigésimo cuarta jornada de Liga y marcado por la ausencia del delantero francés a causa de sus problemas musculares en los isquiotibiales de la pierna izquierda. «Lo más importante es la salud del jugador. El riesgo no existe. Si hay riesgo no lo vamos a tomar. Tenemos que evaluar bien, pero si juega el martes es porque no hay riesgo», agregó al respecto.

Ancelotti puso en valor al Villarreal. «Lo están haciendo muy bien, son un equipo en racha. Tienen calidad y organización. Va a ser un partido complicado, pero vamos con confianza», declaró el transalpino, que aseguró que el foco está puesto en el cuadro groguet, pese a la cercanía del pleito con el PSG. «Para nosotros el partido más importante es el de mañana. Tenemos una buena posición en la Liga, pero es una Liga que está siendo muy competida y pondré el mejor equipo posible. Luego, como he dicho, tendremos tiempo para descansar», manifestó el preparador del Real Madrid, que sobre el pulso con el PSG, dijo que espera que en él puedan estar tanto Neymar como Benzema para ver «el partido más entretenido posible».

Al técnico de los blancos no le preocupa que el PSG vaya a disponer de un día más de descanso, al jugar este viernes frente al Rennes. «No creo mucho en esas cosas. Un día de descanso no da mucha ventaja a otro equipo. Tenemos tres días para recuperar y es el tiempo necesario para estar listos», comentó antes de apuntar que a su equipo le puede venir bien no tener demasiado espacio entre partido y partido por su gen competitivo. «Si estás en un buen momento, te vendrá bien jugar cada tres días pero si no, si estás cansado, entiendo que prefieras descansar la semana. Tener demasiado tiempo de pausa también puede ser malo. A veces demasiada agua mata la planta», espetó de forma lapidaria.

Confirmó Ancelotti que Mendy no entrará en la lista frente al Villarreal, aunque sí confía en que pueda medirse al PSG. «Está bastante bien. No estará mañana pero creo que estará para el partido del martes», aseveró sobre el lateral zurdo.

Alternativas

Habló de las alternativas que tiene para cubrir la baja de Benzema en La Cerámica, empezando por Jovic. «Está mucho mejor, recuperándose de la baja que ha tenido con la covid. Entró contra el Granada y cumplió. Mañana tiene opciones de jugar», indicó sobre el balcánico. Otra opción es Isco, para el que tuvo buenas palabras. «Francisco ha pasado momentos con menos motivación porque no ha tenido minutos, pero en este periodo está más motivado. Lo ha hecho bien, se está entrenando bien y es un jugador importante para nosotros», indicó sobre el malagueño, al que ha situado como falso nueve en los dos últimos encuentros.

Incluso podría haber espacio para Bale, pese a que el galés no juega desde agosto. «Mi relación personal con él es muy buena, tiene compromiso. Una cosa es ver algo en los entrenamientos y otra en los partidos. Yo le veo listo para jugar. Cuando lo ponga, cumplirá. Alguien me puede decir que por qué no le pongo más... Y yo lo entiendo. Pero en los últimos 15 días le he visto con intensidad. Está listo», comentó.

Se refirió por último a Vinicius, más descansado tras perderse el enfrentamiento contra el Granada por acumulación de amarillas. «Le ha venido muy bien. Le he dado un día más de descanso porque el mes de enero muy intenso para él. Le veo motivado y puede volver a ser el Vinicius que veíamos hace poco», incidió.