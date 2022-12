Ancelotti: «No va a salir de mi boca que Messi es el mejor»

Carlo Ancelotti rehúsa entrar en debates sobre quién es el mejor futbolista de la historia. Pese a que el reciente Mundial logrado por Argentina ha vencido muchas de las reticencias que todavía existían en torno a la figura de Leo Messi, el italiano recuerda que todas las épocas han deparado grandes jugadores y que no es sencillo establecer comparaciones. «Es algo difícil de decir. Su carrera sigue, tenga un Mundial o no. ¿Si es el mejor de la historia? Pues no lo sé, sinceramente. En cada época ha habido jugadores muy fuertes, mucho. No saldrá de mi boca decir que Messi es el mejor de la historia. Yo disfruto de los mejores, he visto a Maradona, Cruyff, no vi a Di Stéfano, entreno al actual Balón de Oro. No sé quién es el mejor de la historia», aseveró el técnico del Real Madrid en la rueda de prensa que ofreció la víspera del duelo que medirá a su equipo con el Valladolid, correspondiente a la decimoquinta jornada de Liga.

El vigente campeón se reencuentra con la competición tras el parón de más de un mes y medio motivado por el Mundial de Qatar y lo hace con la feliz noticia del regreso de Karim Benzema. El '9' lionés se perdió la Copa del Mundo por una pequeña lesión en el cuádriceps de la pierna izquierda de la que Ancelotti aseguró que está completamente recuperado. «Karim volvió el 10 de diciembre, tras las vacaciones. Estaba bastante bien cuando volvió. En el primer amistoso hizo 30 minutos, 45 en el segundo. Se encuentra muy bien, tiene ilusión porque en la primera parte de la temporada pudo jugar poco y va a mostrar su calidad», dijo sobre el delantero.

Mucho se ha hablado durante estas semanas del enfrentamiento entre Benzema y Didier Deschamps, quien no quiso esperar a que se recuperase y le mandó de vuelta a casa sin disputar un solo minuto con la selección francesa en la Copa del Mundo. Ancelotti no quiso meterse en polémicas con el seleccionador galo, pero se congratuló por ver a su estrella en plena forma. «No entro en la decisión que tomó Francia. Para ellos no tenía oportunidad de volver a jugar en el Mundial y le dejaron salir. Ha vuelto un jugador que tiene mucha motivación. En la primera parte de la temporada no ha hecho lo que quería y estamos convencidos de que en la segunda parte nos va a ayudar mucho», enfatizó.

Capote a Hazard

Una vez que el gran torneo de selecciones quedó atrás, los clubes se adentran en territorio inexplorado con una segunda parte de la temporada en la que el apretado calendario y el miedo a las lesiones condicionan el día a día de los equipos. Por ello, Ancelotti se muestra cauto de cara a lo que se avecina. «Evaluar lo que va a pasar es complicado. Tenemos un calendario que exige mucho porque tenemos la Supercopa de España, el Mundial de Clubes... Hasta marzo hay muchos partidos. Haremos evaluaciones individuales de los jugadores, esa es la clave. Hoy han vuelto Tchouaméni, Modric y Camavinga que pueden jugar mañana, pero habrá que evaluarlos luego con mucho detalle. Iremos racionando quién necesita descanso y quién trabajo».

Esa situación abre una oportunidad a futbolistas que hasta ahora han dispuesto de pocos minutos como Hazard, al que ve «mejor que antes del Mundial», por lo que auguró que el belga será «de los jugadores que van a jugar más en esta segunda parte».

Terminante sobre su futuro «No voy a ser yo el que le diga al Real Madrid que quiero irme. Esto nunca pasará»

Aseguró Ancelotti no tener constancia de un posible interés de la Confederación Brasileña de Fútbol porque el italiano tome las riendas de la 'Canarinha', pero cerró la puerta a abandonar el Real Madrid: «Si tienen interés no lo sé porque no me han contactado. Lo agradezco pero mi situación es bastante clara: me quedo aquí mientras esta aventura pueda continuar. No voy a ser yo el que le diga al Real Madrid que quiero irme. Esto nunca pasará», insistió.

No se mostró preocupado por el hecho de que siete futbolistas de la plantilla del Real Madrid finalicen contrato en verano porque ve a todos «enchufados». «Si renuevan estoy contento y si piensan que es mejor salir del club, contento también», explicó. Alabó a Endrick, el jovencísimo 'killer' del Palmeiras que se incorporará al Real Madrid en 2024. «Le vi el año pasado, hablamos un poco. Es un gran talento», dijo sobre el diamante brasileño. Y remarcó que no habrá fichajes en el mercado de invierno, si bien dejó la puerta abierta a que puedan producirse salidas. «Los que juegan menos pueden tener la oportunidad de buscar otro equipo donde jugar más. La plantilla está bien hecha y si comparamos con finales de diciembre del año pasado estamos mejor. Ojalá se pueda repetir en 2023 una segunda parte de la temporada tan fantástica como la anterior», acotó.