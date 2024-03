Ancelotti confirma la vuelta de Bellingham y templa ánimos con Mestalla

Carlo Ancelotti apaciguó ánimos antes de la visita que rendirá el Real Madrid al Valencia el sábado. Un partido que supondrá el regreso de Vinicius a Mestalla nueve meses después del episodio racista del que fue víctima el extremo brasileño y que supuso un enorme descrédito para el fútbol español. «No hay que olvidar lo que pasó el año pasado porque cuando hay actos racistas hay que identificarlos y condenarlos. El Valencia lo ha hecho muy bien porque identificaron un delito como el racismo. El fútbol no necesita este tipo de actos», señaló el técnico del Real Madrid, que situó el foco en todo momento en el apartado puramente deportivo y se alejó de la polémica. «La idea mañana es jugar un gran partido de fútbol contra un rival fuerte. Creo que el Valencia piensa lo mismo. Esto es lo que quiere la afición y los equipos», enfatizó.

«Cuando más nos acercamos al final de la temporada más importantes son los partidos, sobre todo contra equipos que lo están haciendo muy bien. Al Madrid siempre le ha costado sumar en Mestalla. Necesitamos nuestra mejor versión», manifestó el Ancelotti en una rueda de prensa en la que confirmó la recuperación de Joselu y de Bellingham. A tenor de sus palabras, el inglés incluso formará de inicio. «Está al cien por cien. No se ha entrenado mucho con el equipo pero ha hecho todo lo que necesitaba y está muy bien. Está a tope y mañana va a jugar», resaltó.

Ancelotti no ha hablado con Vinicius para tratar de calmarle antes de un choque de máxima tensión como el del sábado. «Nada especial. Vinicius se ha preparado para jugar el mejor partido posible, como siempre hace. No tengo nada más que añadir. Esta semana solo hemos pensado en cómo crearles problemas al Valencia que es un equipo muy bien organizado que tiene jóvenes con mucho talento», aseguró un técnico que elogió la evolución que ha experimentado el fluminense. «En las últimas tres temporadas he visto una progresión constante y muy importante. A la calidad que tenía ha sido capaz de meterle continuidad en lo que hace, meter goles y asistencias y ser más importante para el equipo. Por la humildad que tiene no tiene techo. Su mejor cualidad es que le gusta mucho jugar al fútbol y puede seguir progresando», aseveró sobre el '7'.

Alabó la respuesta del Valencia en la lucha contra el racismo, en un intento de congraciarse con la parroquia che un año después de que la acusase de ser cómplice de los tres energúmenos que profirieron insultos racistas contra Vinicius, de lo que se retractó poco después y pidió perdón. «El Valencia ha actuado de manera contundente como todos los que amamos este deporte. Esta sociedad tiene que actuar cuando alguien comete un delito y el Valencia ha actuado de la mejor manera en este sentido», subrayó. Su mensaje para la parroquia che va en el mismo sentido. «Que disfruten de la fiesta del fútbol. Y que estén un poco tristes al final del partido porque signifique que ha ganado el Real Madrid», deseó.

Confianza en Arda Güler

Carletto se mostró muy satisfecho con la marcha de su equipo. «Lo que hemos hecho hasta ahora teniendo en cuenta las bajas es algo importante. La plantilla nunca ha bajado los brazos. Ahora viene lo bueno y tenemos mucha confianza. Vemos muy cerca el regreso de Militao y de Courtois y si seguimos con esta dinámica puede ser una temporada muy positiva», indicó el transalpino, consciente en cualquier caso de que queda lo más difícil. «Se acerca el final de la temporada y cada partido es muy importante», recalcó.

Adelantó que el regreso de Courtois y Militao a los terrenos de juego está cada vez más cerca. «El planteamiento es aprovechar el parón de selecciones y el de la final de la Copa del Rey. En ese periodo empezarán a hacer tareas con el equipo y después del partido contra el Mallorca el 14 de abril creo que estarán disponibles para jugar», indicó en una comparecencia en la que aseguró que la polémica por los vídeos de Real Madrid Televisión no tiene ninguna incidencia en la caseta. «En el vestuario es un tema que no hemos tratado. La libertad de expresión es algo sagrado y no tengo nada que añadir», acotó.

Se refirió, por último, a la situación de Arda Güler, un futbolista disgustado con su falta de minutos. «Un jugador joven como él necesita jugar para progresar. Esto choca un poco con lo que es la exigencia del club. Por eso digo que tenemos que ser pacientes con él. Entiendo que para su progresión es importante meter minutos, pero a veces esto no corresponde con la exigencia de los partidos», argumentó el técnico, quien defendió en cualquier caso que mantiene su confianza en el turco «porque tiene mucho talento». «Me gustaría que la afición pueda verlo, pero el tiempo llegará», agregó.