No habrá sanción para los vídeos de Real Madrid TV

Kroos echa más leña al fuego: «Dios lo ve todo y probablemente lesionó al árbitro»

Toni Kroos salió muy cabreado con el arbitraje que realizó Isidro Díaz de Mera el pasado domingo durante el Real Madrid-Sevilla. El alemán vio la amarilla en el minuto 35 del encuentro al protestar de forma furibunda la señalización de una falta sobre Isaac Romero. Para entonces, el colegiado del Comité de Castilla-La Mancha ya había anulado un gol de Lucas Vázquez y adoptado una serie de decisiones que enfadaron a la parroquia local. El metrónomo de Greifswald no escondió su enfado y volvió a cargar contra el trencilla en el pódcast 'Einfach mal Luppen' que tiene con su hermano Felix.

«Creo que durante toda la primera mitad todas las jugadas que iban al límite nos pitaban falta en contra. Incluso en jugadas que no había nada en absoluto. Lo que me cabreó tanto de mi amarilla fue que en realidad el árbitro estaba a un metro de distancia de la jugada. Eso fue una locura. Básicamente, me alejo del oponente. Veo que empieza a regatear en su propia área y puedo ver que quiere chocar conmigo. Incluso me alejo para que él no tenga mucho contacto conmigo, pero pitó falta. Eso fue solo la guinda del pastel», señaló Kroos en un espacio en el que se congratuló por el hecho de que Díaz de Mera tuviese que abandonar el rectángulo de juego antes de tiempo por un percance físico. «Dios lo ve todo y probablemente lesionó al árbitro en la pantorrilla. Había 80.000 espectadores y todos estaban desesperados con su arbitraje», indicó a la vez que se mostró mucho más satisfecho con la labor del cuarto árbitro. «Es mucho mejor árbitro que Díaz de Mera. Hizo un buen trabajo», acotó.