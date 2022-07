Ancelotti recibe refuerzos, con Asensio en el foco

Día de reencuentros en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Los ocho internacionales del Real Madrid que fueron convocados para las cuatro jornadas de la Liga de Naciones que se disputaron el pasado mes de junio, así como Fede Valverde, que defendió en esas mismas fechas los colores de la selección uruguaya, estaba citados este jueves para regresar al trabajo y ponerse a disposición de Carlo Ancelotti, que tiene así ya al completo a la plantilla para seguir desarrollando la pretemporada. Entre los refuerzos con los que puede contar desde este jueves el preparador italiano destacan las figuras de Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouameni, los dos únicos fichajes acometidos por el Real Madrid en el presente mercado estival, aunque buena parte de los focos se los lleva Marco Asensio, cuyo futuro sigue en el aire.

El futbolista balear regresaba con una gran sonrisa en el rostro a las instalaciones del Real Madrid para someterse a los pertinentes reconocimientos médicos antes de comenzar a sufrir los extenuantes entrenamientos diseñados por Antonio Pintus, cruciales a la hora de encarar una temporada más exigente que nunca en la que los blancos deberán disputar seis competiciones y que se verá alterada además por la celebración del Mundial de Catar. Una cita que Asensio no quiere perderse por nada del mundo y que juega un papel destacado en las cavilaciones del mallorquín sobre si le conviene seguir vistiendo de blanco o es mejor abrir una nueva etapa lejos de la capital española.

Asensio es, a día de hoy, la principal incógnita en la plantilla del Real Madrid de cara al curso venidero. Su contrato expira el 30 de junio de 2023 y no tiene ninguna oferta de renovación sobre la mesa. Pese a que acabó la temporada pasada como el tercer máximo artillero de los blancos gracias a las doce dianas que marcó, la cúpula de Chamartín vería con buenos ojos que el futbolista saliese para hacer caja. Ancelotti aprecia sus condiciones, pero no le considera intocable, ni mucho menos, por lo que no pondría pegas a la marcha del balear, al que siguen la pista el Milan o el Arsenal, entre otros clubes. Pero el interesado sigue dando vueltas a una decisión de la que depende su carrera.

Hace unos meses, Asensio abandonó a su representante de toda la vida, Horacio Gaglioli, para poner sus asuntos en manos de Jorge Mendes. Una maniobra que se interpretó como un gesto para salir al mercado. Sin embargo, la decisión de Kylian Mbappé de quedarse en el PSG ha hecho que el balear mantenga las esperanzas de abrirse paso en el flanco derecho del ataque del Real Madrid. Un puesto que la campaña pasada se disputó con Rodrygo, pero que habría quedado vedado en caso de que el Real Madrid hubiese incorporado al astro de Bondy. Toda vez que ese fichaje no se llevó finalmente a cabo, el mallorquín ve posible disponer de minutos de calidad para ganarse un hueco en la lita de Luis Enrique de cara a la Copa del Mundo que se celebrará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre.

El pasado 7 de junio, Asensio ya dejó entrever que consideraba seriamente agotar su contrato y convertirse en agente libre el próximo verano en caso de que el Real Madrid no le ofreciese la renovación. Algo que, por el momento, no tiene visos de producirse, por lo que el balear sigue en la encrucijada.

Puesta de largo de los fichajes

Junto a Asensio, muchas miradas se centraron en Rüdiger y Tchouaméni, los rutilantes fichajes del campeón de España y de Europa. El germano llega para reforzar el muro defensivo y multiplicar las opciones en la retaguardia, posibilitando que Alaba se desplace al costado zurdo para competir con Mendy cuando el ex del Chelsea sea la pareja de baile de Militao. Por su parte, el centrocampista francés, por el que el Real Madrid ha desembolsado 80 millones de euros fijos más 20 en variables, eleva el músculo en el centro del campo, donde Ancelotti dispondrá de dos tríos de perfil muy diferente: uno más técnico y experimentado conformado por Casemiro, Kroos y Modric; y otro mucho más físico que integran Tchouaméni, Camavinga y Valverde.