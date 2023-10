Ancelotti: «Si estoy aquí es por Sergio Ramos»

José Manuel Andrés Madrid Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El duelo entre el Sevilla y el Real Madrid en el Pizjuán tiene un nombre propio: Sergio Ramos. El primer reencuentro entre el central de Camas y el equipo con el que hizo historia durante 16 temporadas desde que abandonase Chamartín en 2021 marca el encuentro en Nervión y también centró parte de la rueda de prensa previa de Carlo Ancelotti, que aguarda con ilusión la esperada ocasión. «Me encantará verlo y saludarlo. Tengo un cariño especial y si hoy estoy aquí es por Sergio Ramos. Si no marca el gol en la final probablemente no estaría aquí. Todo el mundo le tiene mucho cariño y va a ser un buen partido», resumió el preparador italiano, apelando al recuerdo de aquel gol 'in extremis' del andaluz en la final de Champions contra el Atlético en Lisboa que forzó la prórroga y abrió el camino del Madrid hacia la Décima.

Más allá de lo emocional del primer enfrentamiento con Ramos en el bando contrario, el duelo supone una auténtico reto para un equipo plagado de internacionales tras un exigente parón de selecciones, con el estreno de Diego Alonso en el banquillo del Sevilla y la clásica complejidad del ambiente en el Pizjuán. «El equipo está bien, han vuelto en buenas condiciones. Todos están disponibles, incluido Alaba, que se ha recuperado de su lesión. Tuvimos un pequeño problema de Ceballos y no estará disponible», desveló Carletto, que recupera efectivos aunque tampoco podrá contar con Nacho, que cumple el segundo de sus dos partidos de sanción por la dura entrada a Portu en Girona. Tampoco entra en la convocatoria el joven talento Arda Güller, perseguido por las lesiones desde su llegada al Real Madrid y aunque ya recuperado, todavía lejos de su mejor forma y por tanto todavía sin ritmo para competir. «Está bastante bien pero le falta un poco de condición. Es un jugador ofensivo, no es un delantero centro y es más como Bellingham, un mediapunta. Puede jugar en banda también», explicó Ancelotti en referencia a las cualidades del futbolista turco. Menos elocuente se mostró el entrenador blanco cuando salió a escena el tema de su continuidad en el club. «Estoy muy contento en el Real Madrid y aquí paro. Soy un poco egoísta, eso sí, porque además es necesario para hacer bien tu trabajo. De mi futuro no hablo porque mi futuro es mañana, el miércoles y el clásico», zanjó al ser preguntado por la conclusión de su contrato a final de temporada y las informaciones que le vinculan a partir de entonces con la selección brasileña.