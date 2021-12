Jornada 17 Ancelotti: «Lo mejor de la noche ha sido Modric, un jugador extraordinario» El entrenador del Real Madrid admite que el partido lo planteó a partir de la seguridad defensiva y aún no descarta al Atlético de la lucha por el título

Sereno pero contento y, sobre todo, ponderado a la hora de valorar cómo está la Liga. Así se mostró Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid. «Estoy muy contento porque era un partido contra un rival fuerte y lo hemos manejado bien, tal y como queríamos. Marcamos pronto y con la confianza que tenemos y la solidez atrás, hemos sido muy efectivos. Necesitábamos defender bien porque ellos han intentado poner balones en largo y nos han sorprendido un poco de salida con el 4-4-2. Después del primer gol, el partido estaba más controlado», analizó.

No recurrió a los tópicos cuando se le preguntó por lo que más le había gustado en el derbi. «Modric, los tres puntos, la solidez atrás, Courtois... Creo que el Bernabéu tiene la misma sensación porque Luka ha hecho un partido espectacular. Tiene personalidad, clase, resistencia, carácter.... Es un jugador extraordinario».

Explicó el porqué de las sustituciones de Karim Benzema en el descanso, tras abrir el camino de la victoria con el primer gol, y cerca del final de Dani Carvajal. «Karim el sábado estaba bien, pero luego se ha sentido un poco cargado y he preferido cambiarlo, igual que a Carvajal».

Experimentado y conocedor de lo cambiante de este juego, Ancelotti no descartó todavía a nadie de la pelea por el título: «Estamos en una buena dinámica y hasta ahora lo hemos hecho muy bien, pero la Liga no está acabada con 21 partidos por delante. No descarto a ningún rival. El Atlético tiene calidad, personalidad, carácter y compromiso. Nunca se rinde».

Asensio: «Estamos en el buen camino pero queda mucho»

Marco Asensio, titular por delante de Rodrygo en el único puesto que aún queda sin definir en este Real Madrid, abrochó el triunfo en el derbi con el segundo gol, anotado tras un gran contragolpe. «Estamos muy contentos por la gran dinámica y por esta buena victoria ante nuestra afición», afirmó. Más contento el balear aún por su gol. «Es un derbi, se vive de una manera muy especial y se claro celebra más un gol ante el Atlético».

Como es lógico a estas alturas, no da la Liga acabada aún. «Estamos en un momento con confianza, trabajando todos muy bien como equipo en el campo, y eso es muy importante para conseguir el título de Liga. Queda mucho pero estamos en el buen camino».

Aseguró que el líder maneja bien varias formas de jugar: «Hoy hemos aprovechado hoy el contragolpe, pero tenemos muchas fórmulas en función del rival. En el plano personal me encuentro muy bien y mi intención es siempre hacer daño al rival». ¿Vinicius?: «Está eligiendo muy bien, tanto para hacer goles como dar asistencias, como ocurrió en el derbi, y me alegro mucho por él porque es un gran tipo».

Vinicius: «Tenemos los mejores centrocampistas del mundo»

A juicio de Vinicius, autor de dos asistencias, consideró que «ha sido uno de los mejores partidos del Real Madrid esta temporada porque el equipo hizo todo lo que le pidió el míster y jugó muy concentrado, sabiendo en todo momento lo que tenía que hacer».

Cree que «el equipo será muy difícil de batir mientras tenga los tres mejores centrocampistas del mundo, dos que manejan la situación como Kroos y Modric y otro que recupera balones como Casemiro. Ellos nos lo ponen mucho más fácil en los delanteros». Y se detuvo en Courtois y Modric. «Thibaut es increíble, nunca he visto una cosa igual incluso en los entrenamientos. Y Luka fue el mejor del partido y me da muchos consejos».