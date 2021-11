Ancelotti: «Hemos regalado dos puntos»

Carlo Ancelotti salió contrariado del Ciutat de Valencia. Al contrario de lo que sucedió contra el Alavés, en la primera jornada de Liga, el Real Madrid completó una buena primera parte frente al Levante pero terminó empatando, víctima de sus desajustes defensivos en el segundo periodo. El técnico lamentó la oportunidad perdida de volver a situarse al frente de la tabla. «Hemos regalado dos puntos. En la segunda parte entramos flojos. Defensivamente hay que mejorar», señaló.

No abundó en las razones del paso atrás de su equipo. «Es difícil de explicar lo que ha pasado. Tras el gol de ellos, cogemos miedo... esto es fútbol no es nada nuevo. Nos vamos con mal sabor por cómo jugamos la primera parte. El Levante ha hecho lo que podía y tenemos que estar más atentos en defensa», enfatizó.

Pese a todo, el encuentro dejó buenas noticias para el Real Madrid. Para empezar, el gran nivel que mostró Isco en la primera parte, aunque en la segunda, cuando su equipo necesitaba creatividad, fue relevado por Marco Asensio. Ancelotti indicó que la sustitución respondió a la necesidad de aportar energía extra. «Isco lo cambio para poner a gente fresca. Solo por ese motivo. Isco ha hecho un buen partido. El compromiso defensivo tiene que ser mejor», volvió a manifestar.

Pero el gran protagonista fue Vinicius, autor de un doblete que eleva a tres su cuenta de tantos en las dos primeras jornadas de Liga. El brasileño revolucionó el encuentro con su entrada. «Vinicius lo está haciendo muy bien. Trabaja bien y es importante para nosotros. Tengo mucha confianza en él. Ha definido muy bien estos dos partidos y espero que siga», apludió Ancelotti, que volvió a dar un tirón de orejas a sus pupilos por su desempeño atrás. «El tema defensivo es un problema de sacrificio no de calidad. Tenemos que estar mas concentrados todos».

Vinicius: «Sigo trabajando en todos los aspectos»

Al igual que Ancelotti, por los micrófonos de Movistar+ pasó Vinicius. El gran protagonista de la noche reconoció que el duelo con el Levante dejó sombras y luces. «Un partido con muchos goles, muchos espacios, pero tenemos que salir de aquí con buenas sensaciones. Tenemos que seguir concentrados para no llevarnos goles como esos», indicó.

El carioca atribuyó a despistes puntuales las acciones que desembocaron en los tantos granotas. «Inicio de temporada, siempre un poco más complicado para arrancar. Debemos volver a la segunda parte como hicimos contra el Alavés», señaló.

El extremo no dio por bueno el empate. «Para el Madrid nunca es bueno un punto. Debemos seguir trabajando para sumar de tres en tres», atajó antes de reivindicar su trabajo. «Estamos entrenando mucho para hacer los desmarques. Casemiro me puso un buen balón para hacer gol. Y el segundo lo puse con la puntera ahí. Sigo entrenando para ayudar al equipo», comentó el brasileño, que se declaró «muy contento de empezar bien la Liga» y expresó sus ganas de seguir creciendo como futbolista. «Yo sigo trabajando desde el primer día que llegué aquí y no voy a cambiar. Sigo trabajando en todos los aspectos, no solo en la finalización. Trabajo en todos los aspectos para llegar a un partido como este y seguir ayudando al equipo», abundó.