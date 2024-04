Ancelotti defiende a Bellingham y señala Mallorca como una final para la Liga

Carlo Ancelotti es consciente de que el Real Madrid se juega la temporada en siete días. Los que distan entre el encuentro liguero que este sábado disputan en Mallorca, un rival que se suele atragantar y que llega del desconsuelo por la derrota en la final de la Copa del Rey ante el Athletic de Bilbao, frente al Clásico contra el Barça, al que aventaja en ocho puntos, cuatro días después de la batalla del Etihad Stadium ante el Manchester City en la Liga de Campeones.

Tres partidos clave para un equipo que confía en sí mismo para amarrar cuanto antes el título de Liga y prolongar su estancia en la máxima competición europea de clubes. «Es un encuentro vital. Mallorca es nuestra prioridad y sacaré el mejor equipo posible», destacó el técnico italiano ante los medios de comunicación cuando se le preguntó por las posibles rotaciones de un equipo que pide oxígeno a gritos.

«Hemos estado bien. No hay problema», hizo hincapié el de Reggiolo después de reconocer ante los pupilos de Pep Guardiola que el equipo aguantó bien «hasta que empezó a faltar energía». No mencionó a futbolista alguno, pero sí que es cierto que el técnico esperaba más de jugadores como Bellingham o incluso Vinicius, que vuelve este sábado a una isla en la que la pasada temporada se le habilitó una exitosa encerrona sobre Vinicius dentro y fuera del campo. Defendió a capa y espada al inglés, foco de las críticas por su discreta actuación ante los ingleses y el bajón en sus cifras -17 tantos con el equipo en 2023 y solo tres en lo que llevamos de 2024. «Lo que ha bajado son los goles, que era una sorpresa. Ahora hace su trabajo de interior. No ha bajado su rendimiento. Volverá a marcar».

«Será un partido difícil, competido, luchado, ante un rival con una actitud colectiva extraordinaria. Será intenso. Intentaremos igualar lo que el equipo rival hace muy bien, que es ese compromiso», destacó Ancelotti en la previa de un encuentro en el que dijo tener a toda su plantilla disponible, «incluido a Eder Militao», que acaba de salir de una grave lesión y apenas jugó unos minutos ante el Athletic en el Bernabéu. «Claro que pensamos en el riesgo. Ya puse en una final de Champions a Khedira que venía no jugar un minuto».

El estratega italiano, que dijo que todos sus jugadores están «físicamente bien», podría mantener ante los de Javier Aguirre a Rodrygo en la izquierda, en detrimento de Vinicius. «Este sistema puede ser bueno para el equipo, jugando él más por dentro. Es algo que he hablado con ambos y estaban de acuerdo», destacó, ahondando en la buena versión de un rival que tiene «la urgencia de la permanencia» y que está deseando que el balón eche a rodar en Son Moix.

«Son ocho finales las que nos quedan por delante y cuando antes sumemos los puntos necesarios mejor. Tenemos ganas de pasar página jugando al fútbol y dejando al equipo en Primera División», comentó en rueda de prensa un Javier Aguirre que dijo haber tratado de «limpiar la cabeza» tras «una noche muy cruel para todos», en referencia al intenso partido disputado ante el Athletic en La Cartuja de Sevilla. «No estaba en nuestro proyecto la Copa. Era un torneo que vino muy bien y que fue una fiesta», añadió el experimentado entrenador sudamericano, que cuenta con una plantilla fiel a sus ideas, donde la intensidad y el orden son innegociales.

«Es difícil jugar de tú a tú con el Real Madrid. La mejor manera es estar organizado y tener personalidad cuando tengas la pelota. No vamos a tener muchas ocasiones, pero la que tengamos hay que meterla. No voy a descubrir nada si digo que ellos son mejores. Pero en nuestro campo tengo mucha ilusión y mucha fe de que podemos sacar algo bueno», comentó.