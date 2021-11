Alves: «Este es el reto más grande de mi carrera»

«He vivido todo lo que se puede vivir y quiero ganar otra vez. Este es el reto más grande de mi carrera. No me gusta cuando la gente duda de mí». Palabra del veterano Dani Alves, que a sus 38 años vivía este miércoles una jornada de plena emoción al firmar su contrato hasta final de temporada junto al presidente Joan Laporta y ser presentado por segunda vez como jugador del Barça. Como ya ocurrió recientemente con el técnico Xavi Hernández, el lateral brasileño atendió primero a los medios oficiales de club, luego se dio un baño de multitudes en un Camp Nou abierto a curiosos y aficionados para la ocasión y finalmente ofreció una conferencia de prensa.

Aunque el día era más bien fresco en Barcelona, con 12 grados de temperatura, Dani Alves, siempre genio y figura, se presentó Camp Nou con una americana elegante, pero dejó su personalísimo sello con el calzado. Eligió unas chanclas y luego se dscalzó para pisar el césped. El motivo es claro: «Vengo con chanclas porque algunas cosas cambian, pero otras no». Se referia a que el 2 de julio de 2008, cuando fue presentado por primera vez en el Camp Nou como jugador del Barça procedente del Sevilla, ya acudió con chanclas en pleno verano.

«La palabra contento se queda corto para lo que estoy viviendo. La sensación que tengo por dentro es inexplicable. Voy a vivir todo eso que sé que genera placer por segunda vez», destacó Alves. «Estoy incrédulo. Es un sueño hecho realidad y cuando parecía que no podía volver, aquí estoy. Llegó un momento en que la gente mira tu edad y si sirves o no. Siempre me quedaban algunas ganas de volver. Sé lo que puedo aportar a este equipo», enfatizó.

Aseguró Alves que en cuanto supo que Xavi le quería para su proyecto, no lo dudó: «Ha sido muy curioso el proceso. Quería volver para jugar. Como fuera. Garantizo que puedo ayudar. Puedo ayudar a que los jugadores sepan lo que es el Barça. Tuve reuniones y cuando supe que Xavi lo iba a arreglar, pensé que Xavi sabe qué puedo hacer. Ahí aumentaron mis opciones. Xavi sabe lo que yo pienso y lo que vivimos dentro y fuera del campo. Aumentaron mis posibilidades y luego me llamó él diciéndome si podía ayudar. Le dije:» Es el Barça y si el Barça me necesita, no quiero saber nada más. Si hace falta jugar gratis, juego gratis. Ya lo arreglaré con el club. Da igual cómo. A partir de esa llamada, yo ya estaba en el Barça. Da igual la manera«.

Alves reveló que hace cinco años, en Catar, le dijo a Xavi que tenía que volver al Barça y el técnico de Tarrasa le respondió que se estaba preparando para ello. El brasileño también sorprendió al afirmar que se había prometido volver algún día al club azulgrana para jugar. «Pensaba que si tardaban, volvería al club de otra cosa...Los que conocemos el mundo del fútbol vemos cómo se van retirando los jugadores, pero la gente que me conoce sabe lo que puedo aportar y me llamaron».

Busca el Barça con su regreso recuperar un gen ganador que parece perdido. Alves es un aval en ese sentido porque ha ganado 46 títulos, de ellos 23 con el Barça. «He evolucionado mucho. Soy un niño de 38. He dado una vuelta al mundo para volver y en esta vuelta sólo me he dado cuenta que como el Barça no hay nada», subrayó.

Cambiar el chip

A su juicio, la clave para recuperar la senda de las victorias es cambiar el chip y el matrimonio entre jugadores y afición. «Es el momento de soltarnos y volver a hacer las cosas de antes. Tenemos que conectarnos con la gente que vive el club y que esto vuelva a ser como antes. Debemos poner de nuestra parte. Ellos saben lo maravilloso que es. Los títulos son de la afición también y ellos tienen la conciencia de que no ha sido divertido. En los momentos difíciles es cuando tenemos que estar juntos. Cuando todo va bien, es fácil».

Alves lucirá el '8', un homenaje a un mito como Andrés Iniesta. «He jugado aquí y en el Barça con el 2, el 4, el 6, el 20, el 22... Quise hacerle un homenaje a Xavi y le pregunté si podía llevar el 6. Creo que los homenajes hay que hacerlos en vida. Con quienes tengo amistad son Don Andrés y Hristo. Hristo me dijo: «No tendrás un par». Pues sí. A Andrés también le llamé y le dije que sería un honor y me dijo que estaba en mis manos. Es un gran honor y hay que llevarlo con respeto. Es muy especial para mí», apuntó al respecto Alves, quien se comprometió a lanzarse en catalán. «Estic molt content, estic molt feliç i toca treballar molt», aseguró Alves con una sonrisa.

El lateral brasileño se queda con ese dorsal vacante tras la cesión del bosnio Miralem Pjanic en agosto al Besiktas. Alves tiene tiempo para realizar su particular pretemporada. Empezó el lunes a entrenarse a las órdenes de Xavi, tras llegar a Barcelona como agente libre porque se desvinculó del Sao Paulo a mediados de septiembre. Hasta el enero, cuando se reabra el plazo de inscripción de futbolistas, no podrá jugar con el Barça.