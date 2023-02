El Barça busca pasar página en Almería

Ganar y olvidar. Ese es el doble objetivo que tiene el Barcelona este domingo en el Power Horse Stadium. El conjunto que dirige Xavi Hernández se mide al Almería, un equipo con urgencias, con la clara misión de pasar página tras la eliminación de la Europa League a manos del Manchester United. Los culés tienen la obligación de lograr tres puntos que les permitan continuar con la buena dinámica en Liga, mantener la velocidad de crucero y coger moral antes de visitar el próximo jueves el Santiago Bernabéu en Copa del Rey.

«Tenemos que aprender de estos partidos. No podemos estar pendientes del jueves, aunque sea un clásico de Copa. Tenemos que estar enfocados en competir mañana», afirmó Xavi este sábado en la rueda de prensa previa al duelo de su equipo frente al Almería. El técnico de Tarrasa sabe de la importancia de dejar atrás el varapalo de la Europa League antes del duelo ante el Real Madrid el próximo jueves, un encuentro que puede cerrar una semana trágica en caso de derrota o todo lo contrario, allanar el camino a un nueva final.

El partido ante el Almería es además una oportunidad para el Barça de comenzar a cerrar la herida sufrida en Old Trafford. Los culés cayeron en Europa por cuarta vez en poco más de un año y sufrieron un nuevo revés en la moral de un grupo que ya sentía que podía competir con los más grandes. No ha sido así ni en Champions ni en Europa League y ahora Xavi debe levantar a un equipo que mantiene, eso sí, intacta la buena inercia en Liga, donde ha sumado 59 de los primeros 66 puntos en juego, y donde puede dar un nuevo golpe encima de la mesa si logra ganar de nuevo a domicilio, un hábitat en el que Xavi se ha mostrado especialmente cómodo desde que aterrizara en el banquillo culé.

Para ello, el técnico de Tarrasa no podrá contar con dos futbolistas fundamentales en el engranaje de su equipo y otro que apuntaba a serlo, pero que de momento está a medio camino. Pedri, Dembélé y Ansu Fati no estarán por lesión y su ausencia condicionará un once en el que la principal novedad será el regreso de Gavi tras su baja por sanción en la Europa League. El joven centrocampista jugará en la medular junto a Busquets, Frenkie de Jong y un tercer integrante que saldrá de la dupla Kessié-Sergi Roberto. La otra duda para Xavi está en la zaga. Ronald Araujo se tuvo que retirar en Old Trafford por problemas físicos y puede ser uno de los jugadores que tenga descanso en favor de Eric García ante el trascendental encuentro copero que los culés disputan ante el Real Madrid el próximo jueves en el Santiago Bernabéu.

Un rival con urgencias

Enfrente estará un equipo en horas bajas y que necesita como el comer empezar a sumar puntos para huir de la quema del descenso. El Almería se ha metido en las últimas jornadas en serios problemas después de tres tropiezos consecutivos ante Rayo Vallecano, Betis y Girona. Especialmente complicado fue el duelo ante estos últimos con un 6-2 que Rubi calificó como «el día más duro» de su carrera como entrenador y que ha provocado un terremoto en un grupo que espera asomar la cabeza nada más y nada menos que ante el líder de la competición, todo un Barcelona. Para ello, Rubi podrá contar con todos sus futbolistas a excepción de Gonzalo Melero, que continúa con problemas en la rodilla. Será la única ausencia en un equipo que sigue con problemas defensivos -solo el Elche ha recibido más goles- y que, pese a ello, podría repetir el 4-3-3 tan característico del técnico.