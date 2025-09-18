Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Raúl Asencio, entrenando con el Real Madrid EP

Abren juicio oral a Raúl Asencio por la difusión de vídeos sexuales de una menor

El instructor sienta en el banquillo a otros tres futbolistas involucrados en los hechos

C.P.S.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:37

El Juzgado de Instrucción número tres de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) ha dictado un auto en el que declara la apertura de juicio oral a Raúl Asencio y otros tres futbolistas (Andrés García, Ferrán Ruiz y Juan Rodríguez) presuntamente implicados en la grabación y/o difusión no consentida de vídeos de contenido sexual que afectan a una menor y a otra joven.

Los hechos tuvieron lugar mientras la mayoría de ellos se encontraban en un espacio privado dentro de un club de playa del sur de la isla de Gran Canaria. Este auto, con fecha del pasado 2 de septiembre, no es susceptible de recurso y requiere a los investigados para que en un plazo de 24 días presten fianza.

En concreto, se pide a tres de ellos presentar una fianza por valor de 20.000 euros cada uno y al cuarto, Asencio, contra el que se dirige una acusación más atenuada, por importe de 15.000 euros, con apercibimiento de embargo de bienes en caso de impago.

La Fiscalía presentó -el pasado mes de agosto- el escrito de acusación en el que pedían dos años y medio de cárcel para el actual jugador del Real Madrid. Le achacan dos delitos contra la intimidad de las dos chicas que participaron en el encuentro sexual consentido, mientras que para sus tres excompañeros de la cantera pidieron cuatro años y siete meses -ya que les añaden el delito de distribución de pornografía infantil al ser una de las chicas menor de edad-.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fuertes lluvias sorprenden en medio de la calima a Fontanales
  2. 2 La Aemet da un respiro a Canarias mientras las islas continúan bajo un paraguas de tierra
  3. 3 75 personas apercibidas y 18 denuncias este martes por infracciones en las Dunas de Maspalomas
  4. 4 Jornada lectiva del profesorado: Canarias ya aplica la rebaja anunciada por Sánchez
  5. 5 La Aemet mantiene los avisos en Canarias a las puertas del fin de semana y señala a una de las islas
  6. 6 «No puede ser casualidad que Xi Jinping haya visitado Canarias tres veces»
  7. 7 Una mujer, a juicio por llegar a Lanzarote con droga valorada en 85.000 euros en su equipaje de mano
  8. 8 Luces y sombras en el primer día de obras en el recinto ferial de Arucas
  9. 9 Cazas, misiles y sistemas antidrones: Gando se convierte por unos días en el epicentro de la defensa aérea
  10. 10 El sector de la hostelería en jaque: mesas llenas pero sin camareros

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Abren juicio oral a Raúl Asencio por la difusión de vídeos sexuales de una menor

Abren juicio oral a Raúl Asencio por la difusión de vídeos sexuales de una menor