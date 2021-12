La Real Sociedad se juega su última bala

La Real Sociedad gastará su última bala para seguir vivo en la Europa League recibiendo al PSV Eindhoven en el Reale Arena. Tercero de su grupo, con dos puntos menos que el conjunto neerlandés, y con el Mónaco ya clasificado como primero, al equipo donostiarra solo le vale la victoria para acudir al 'playoff' que medirá a los segundos clasificados con los rivales que llegan procedentes de la Champions para determinar el pase a octavos de final y evitar lo que sería una amarga despedida de la segunda competición continental.

No llega en un buen momento a esta 'final' la escuadra de Imanol Alguacil. Los 'txuri urdin' acumulan cuatro partidos sin conocer la victoria y suman tres derrotas consecutivas. La última de ellas, frente al Real Madrid, les distanció en diez puntos de un liderato de la Liga que llegaron a ostentar, antes de precipitarse en la mala dinámica de resultados tras el último parón internacional que les ha traído hasta aquí.

«El fútbol son rachas, no hemos tenido los mejores resultados, pero estamos con ganas de revertir la tendencia. Ahora no estamos haciendo las cosas del todo mal pero no están siendo buenos por pequeños detalles. Tenemos confianza en que las cosas va a salir bien y vamos a ganar», defendió Mikel Oyarzabal en la previa de otro partido a vida o muerte como el que libró la pasada campaña la Real Sociedad frente al Nápoles, cuando el gol sobre la bocina de William José en San Paolo dio al bloque donostiarra el punto que necesitaba para acceder a la primera ronda de eliminatorias de la Europa League. «Sabemos cómo se desarrollan estos partidos. El año pasado se decidió en el último minuto en Nápoles. Las dos últimas clasificaciones para Europa han sido en los últimos minutos y estamos preparados para que pase algo similar», agregó el internacional español.

A diferencia de entonces, a la Real solo le valen los tres puntos para salvar un pase que se complicó en grado sumo con su derrota frente al Mónaco en la quinta jornada, lo que permitió al PSV, que sí hizo los deberes frente al modesto Sturm Graz, auparse a la segunda plaza del grupo y colocar a los donostiarras en una situación límite. «No voy a descubrir ahora al PSV. Tienen muchos jugadores atrás que meten buenos balones por dentro, centrocampistas que filtran, que enganchan, y arriba gente que marca diferencias. Es el mejor rival del grupo. Es una injusticia que jueguen Europa League porque tienen mérito suficiente para estar en Champions», valoró Imanol Alguacil, que pese a ello se mostró convencido de que su equipo logrará el pase.

Reñida con el gol

Tendrá que hacerlo la Real Sociedad sin dos piezas clave como son Mikel Merino y David Silva, lesionados, y reñida con el gol. No ha visto puerta en sus tres últimos partidos de Liga y solo halló alivio a su anemia ofensiva en la Copa del Rey, donde goleó por 0-4 al Panadería Pulido. La buena noticia es que Imanol Alguacil podrá contar con todo su arsenal atacante, ya que Oyarzabal, Isak, Sorloth, Januzaj y Portu están en plenas condiciones.

Por su parte, el PSV llega a Anoeta con la moral alta, tras sumar cuatro triunfos y un empate en sus cinco últimas comparecencias. Roger Schmidt podrá contar con el centrocampista Mario Götze, recién recuperado de molestias en la espalda, y con el lateral izquierdo Philipp Max, que había sido baja en los últimos días por covid-19, así como con Gakpo y Madueke, dos de las grandes amenazas del PSV que también abandonaron hace poco la enfermería. Un empate les basta para acudir al 'playoff', pero saldrán con ambición máxima.