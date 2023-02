Dmitrovic reduce a un espontáneo que intentó agredirle: «El fútbol no se merece estas cosas» «Vino un aficionado y me empujó por la espalda. Luego se puso en mi cara intentando pegarme», relató el guardameta del Sevilla

El guardameta del Sevilla Marko Dmitrovic sufrió un altercado con un aficionado del PSV en el descuento del partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Liga Europa celebrado este jueves en el Philips Stadion, por el que tuvo que reducir a un persona que saltó al césped para agredirle.

«Creo que fue en el descuento. Vino un aficionado y me empujó por la espalda. Luego se puso en mi cara intentando pegarme. Me rozó un poco al lado de la nariz. Tenía ganas de pegarle, pero nunca es bonito. Si quiere pelear vamos a un evento o a un deporte como el boxeo. El fútbol no se merece estas cosas. Siempre hay algún aficionado que está borracho o alocado que salta. Eso no tenía que suceder y espero que le castiguen», expresó el jugador en declaraciones a Movistar Plus.

Por su parte, su entrenador, Jorge Sampaoli, también condenó los hechos y calificó de «vergüenza» que no se parara el partido. «Es una vergüenza que se haya continuado el partido. Estos hechos tienen que ser bien sancionados porque si no va a volver a pasar y se va a repetir. Hay que saber cuándo es el momento de parar este tipo de circunstancias en las que la gente se cree partícipe de un espectáculo que solamente es de los futbolistas», expresó.