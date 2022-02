Dieciseisavos / Vuelta El Sevilla no quiere sustos en Zagreb El conjunto hispalense se mide al Dinamo en el caliente Maksimir con la ventaja que le otorga el 3-1 de Nervión

El Sevilla ha vuelto a su competición fetiche y eso se nota. Fue un golpe duro decir adiós a la Champions a las primeras de cambio en un grupo que parecía asequible, pero en el Sánchez Pizjuán la Europa League, aún siendo un segundo plato, nunca es un torneo menor. Entró el conjunto de Lopetegui en acción en la segunda competición continental con una sólida victoria frente al Dinamo Zagreb (3-1) y ahora en la capital croata pretende rematar la faena y avanzar así hacia una final que será en su propio estadio.

En el barrio sevillano de Nervión sueñan con un séptimo entorchado en casa pero el segundo paso en su recorrido hacia semejante propósito pasa por el Stadion Maksimir, un escenario siempre caliente y en el que se confía en la remontada del campeón croata a tenor del intenso ritmo de venta de entradas durante la semana. El valor doble de los goles a domicilio es historia y por tanto la ventaja de dos tantos adquiere todavía un mayor valor, pues la diana de Orsic en el Pizjuán pierde importancia.

En cualquier caso, exceso de confianza cero en un Sevilla que tiene muy presente lo que le ocurrió al poderoso Tottenham de Mourinho en Zagreb en la vuelta de octavos de final del pasado curso. Viajaba el conjunto inglés con la cómoda renta del 2-0 en Londres y regresó eliminado tras el definitivo 3-0 en el Maksimir, con prórroga incluida. Bien es cierto que el Dinamo no atraviesa su mejor momento. Ni siquiera domina con claridad el campeonato croata, casi un coto privado de caza en el que suma 15 de los últimos 16 títulos en juego. En la presenta campaña supera por solo un punto de ventaja al Osijek, con un partido más, y se sitúa tres por encima del Hajduk Split, su rival histórico.

Llega además de no pasar del empate en casa ante el Lokomotiva, en el derbi de Zagreb, pero cuenta con futbolistas interesantes como los atacantes Petkovic y Orsic, autor del tanto en la ida, o el portero Livakovic, todos internacionales con la potente selección croata. Y es que el Dinamo es cantera inagotable del fútbol ajedrezado y por tanto una fábrica de talento siempre interesante. Para el duelo el técnico Zeljko Kopic lamenta dos ausencias de importancia, pues no están disponibles los centrocampistas Ademi e Ivanusec, dos piezas importantes en la medular azul. Mientras, Lopetegui no podrá contar con el defensa Rekik y el delantero Martial. Sí están a disposición Navas, que apunta a titular después de rodarse con minutos en los dos últimos partidos, y Jordán, que se perdió la ida por sanción.