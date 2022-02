El Barça busca consuelo en la Europa League

El Barça se adentrará este jueves contra el Nápoles en territorio desconocido. El equipo de Xavi debuta en la Europa League en un horario que le es ajeno como las 18:45, con un himno que nunca ha escuchado y con un objetivo inaudito, entrar en Champions a través de una vía secundaria. Los culés buscarán dar el primer paso en una eliminatoria que se antoja «igualada», tal y como reconoció su entrenador, y con la mente puesta en lograr la redención europea con la consecución del título que más a mano está en este momento.

Dieciocho años. Ese es el tiempo que ha pasado desde que el Barcelona no juega en el segundo escalón de las competiciones continentales. Ha transcurrido tanto que por entonces la Europa League ni siquiera existía. Los culés disputaron en 2004 una Copa de la UEFA de la que fueron apeados por el Celtic de Glasgow. No es de extrañar, por tanto, que Xavi, que estuvo en aquella eliminatoria, haya tenido que recordar este miércoles en rueda de prensa la importancia de una competición 'desconocida'. «Es una oportunidad para demostrar que podemos competir en Europa y para entrar directamente en Champions, ya es bastante motivación para nosotros. La Europa League no es un nivel de tercera división», aseguró el egarense en un aviso a navegantes.

El Barça llega a esa reconquista europea montado en una montaña rusa. Los de Xavi alcanzaron el éxtasis hace apenas diez días con el mejor partido de la temporada contra el Atlético de Madrid. Ese duelo frente a los del Cholo hizo lanzar unas campanas al vuelo que apenas una semana después se precipitaron como proyectiles a medida que el Espanyol daba mazazos en el derbi catalán. Los azulgrana buscan ahora, de nuevo en el Camp Nou, esa inyección anímica contra uno de los gallitos de la Europa League como es el Nápoles. «Equipo compacto, entrenador experimentado, acostumbrado a defender el balón, pero también se defiende bien en bloque bajo. Es un equipo Champions», afirmó Xavi respecto a los italianos.

Para lograr ese primer paso en una «eliminatoria pareja», Xavi tendrá que hacer una vez más encaje de bolillos para paliar las bajas de su equipo. El Barça no podrá tener sobre el césped por lesión a Ronald Araujo, Memphis Depay, Ansu Fati, Clément Lenglet, Sergi Roberto, Samuel Umtiti y Moussa Wagué. Todas estas ausencias condicionarán a un Xavi que repetirá en su debut como técnico en la Europa League la estructura de los últimos compromisos ligueros pero con alguna novedad como podría ser la de Eric García en la zaga y Aubameyang, ya «al cien por cien», en la punta de ataque.

Antecedente favorable

No será un partido sencillo para el Barcelona. El Nápoles es uno de los máximos candidatos a estar en la final que se disputará en el Ramón Sánchez Pizjuán y lo es porque es uno de los equipos más sólidos de la competición. El equipo que dirige Luciano Spalletti ha logrado este curso sacudirse la fama de conjunto irregular y es hasta la fecha el equipo que mejores registros defensivos posee en toda la Serie A. Solo han recibido 17 goles en 25 partidos. Los del sur de Italia son terceros en liga y en Europa ya dejaron por el camino en la fase de grupos a otro aspirante que apuntaba alto como el Leicester. Para esta cita, Spalletti no podrá contar, eso sí, con tres futbolistas importantes como Stanislav Lobotka, Hirving Lozano y Matteo Politano, mientras que Victor Osimehn será duda hasta última hora por una sobrecarga en la rodilla derecha.

No ha llovido demasiado tiempo desde la última vez que ambos se enfrentaron. Fue en 2020, aunque con seis meses de diferencia entre la ida y la vuelta. En febrero de ese año los culés empataron la ida disputada en San Paolo y la crisis del coronavirus aplazó la resolución de una eliminatoria que no se produjo hasta el mes de agosto, con un 3-1 favorable al equipo que por entonces dirigía Quique Setién. Fue el paso previo a la debacle histórica frente al Bayern de Múnich por 2-8 y a una catarata de acontecimientos que todavía colean en el Camp Nou.