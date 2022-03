El Barça, a sentenciar la eliminatoria en el Camp Nou

Sentenciar la eliminatoria. Ese es el objetivo que se ha marcado el Barcelona para este jueves en el Camp Nou frente al Galatasaray. El conjunto que dirige Xavi Hernández llega al cruce de octavos de final de la Europa League en su mejor momento de la temporada después de acumular cuatro triunfos consecutivos y se mide además a un rival en horas bajas. El Galatasaray ya no es ese equipo que maravilló a principios de siglo y en este momento deambula duodécimo en la liga turca. Es el escenario ideal para alargar la buena racha culé y dejar encarrilado el pase a la siguiente ronda.

«El Galatasaray es un equipo compacto, con temas tácticos interesantes, pero nosotros podemos hacerles sufrir si les quitamos el balón. Necesitamos conseguir un gran resultado, porque si no, nos costará en Turquía», afirmó Xavi en la rueda de prensa previa al partido. El técnico catalán sabe de la importancia de dejar la eliminatoria encarrilada en el partido de ida antes de viajar al Nef Stadium, donde se puede vivir una encerrona si no se logra una buena ventaja en el choque de este jueves.

El Barça llegará a la cita en el mejor momento del curso. Los pupilos de Xavi han conseguido en las últimas jornadas alcanzar la regularidad que les había faltado a lo largo de toda la temporada y los números así lo atestiguan. Cuatro victorias consecutivas y catorce goles en ese lapso de encuentros. Números que hablan de una dinámica que en Can Barça quieren mantener a toda costa. «Estamos en una dinámica buena y no podemos salir de ella. Hay que ir al ataque, crear ocasiones y seguir con nuestro modelo de juego», aseguró el preparador egarense.

Para mantener esa dinámica, Xavi podrá contar con prácticamente la totalidad de los futbolistas que derrotaron al Elche el pasado fin de semana a excepción de Dani Alves, ausente al no estar inscrito en la competición. El lateral brasileño se une a las bajas por lesión de Balde, Umtiti, Sergi Roberto, Lenglet y Ansu Fati, un jugador que ya está «en la parte final de su lesión». Todas estas ausencias condicionarán un once en el que habrá rotaciones para amortiguar el impacto de la cantidad de partidos y en el que Xavi utilizará en el tridente de ataque a Ferran Torres y Adama Traoré, ambos en el banquillo en el último compromiso liguero en el Martínez Valero.

No habrá regreso de Arda Turan

Será un partido en el que el Barça se medirá a un entrenador que conoce la casa. Doménec Torrent, técnico del Galtasaray, pasó por las filas del equipo culé primero en el filial y después como segundo de a bordo de Pep Guardiola, un técnico con el que convivió también en el Bayern de Múnich y en el Manchester City. Aquel bagaje fue el que le sirvió para dar el salto a la primera fila y, tras pasar por New York City y Flamengo, firmar con el Galatasaray. En estos momentos su equipo es duodécimo en la Superliga de Turquía pero es en Europa donde han dejado sus mejores sensaciones en lo que va de curso. El 'Galata' pasó en la fase de grupos como primer clasificado dejando atrás a Lazio, Olympique de Marsella y Lokomotiv Moscú.

El Galatasaray no está en un buen momento pero viaja al Camp Nou, eso sí, con apenas dos bajas. Doménec Torrent no podrá contar con Fatih Ozturk por lesión ni con Arda Turan, apartado del equipo. El que un día fuera estrella del Atlético de Madrid y flamante fichaje culé continúa con su particular descenso a los infiernos. Su club asegura que la situación que atraviesa responde a motivos estrictamente técnicos, pero en Turquía se especula con que su buena relación con Fatih Terim, entrenador destituido por la entidad, podría ser el detonante que le ha llevado a no jugar un solo minuto desde principios de febrero.