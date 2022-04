El Barça, obligado a ganar al Eintracht

El Barça tiene hoy en el Camp Nou una auténtica final a noventa minutos contra el Eintracht de Fráncfort. El conjunto que dirige Xavi recibe en casa a un equipo que ya sabe lo que es hacer sufrir a los blaugranas y que viaja a la ciudad condal con la meta de dar el gran golpe para pasar la eliminatoria y acceder a las semifinales de la Europa League. Los culés necesitan ganar sí o sí, no hay más cuentas, para mantener vivo el objetivo de hacerse con el título más probable este curso toda vez que el Real Madrid sigue intratable en Liga.

«Esto es el Barça. Tenemos la obligación de ganar y jugar bien. Para ellos es el partido más importante de su historia. Nosotros tenemos que igualar su intensidad y deseo», afirmó Xavi en la previa al partido que medirá a su equipo frente al Eintracht. El técnico de Tarrasa sabe que tiene una auténtica final en el Camp Nou frente a un rival que no admite relajaciones y da la receta para no pasar tantos apuros como en la ida. «Tenemos que mejorar las pérdidas, que ellos aprovechan para salir rápido. Hay que minimizar las contras y defender más con la pelota. Tenemos que competir mejor», añadió.

Xavi trata de mantener alerta a un equipo al que en los últimos compromisos le está costando sacar los partidos adelante. El Barça tuvo la pasada semana ante el Eintracht y el Levante dos avisos que no acabaron en tragedia pero que han hecho reaccionar al técnico catalán. En ambos encuentros su equipo tuvo demasiadas pérdidas de balón y concedió mucho a dos rivales con armas para hacer daño al contragolpe, un error que los culés deberán cuidar si no quieren sufrir ante un rival que se mueve como pez en el agua en esos parámetros.

Para certificar el pase a semifinales, Xavi no podrá contar por lesión con Sergi Roberto, Samuel Umtiti, y Ansu Fati, futbolista que ya ultima la fase final de su recuperación y podría reaparecer en los próximos encuentros, y tampoco podrá hacerlo con Dani Alves, no inscrito en la competición. La buena noticia para el egarense es que recupera de una tacada a Gerard Piqué, Memphis Depay y Sergiño Dest, tres jugadores que acarreaban problemas físicos y que ayer ya entrenaron con normalidad con el resto del grupo. El regreso de estos futbolistas condicionará un once en el que el Barça pondrá toda la carne disponible en el asador y en el que apenas hay dudas en la zaga. Sergiño Dest y Araujo se disputan el carril diestro, mientras que Piqué podría reaparecer en el eje central. Arriba no habrá sorpresa, la medular sería para Busquets, Pedri y De Jong y el tridente de ataque lo conformarían Ferran Torres, Aubameyang y Dembélé. La cita, crucial, no admite experimentos ni rotaciones.

Peligro en las transiciones

No será un partido sencillo para el Barcelona. El Eintracht ya sabe cómo buscarle las cosquillas a los blaugranas y repetirá un planteamiento similar al del encuentro de ida, tratando de achicar los espacios y buscando la velocidad en las transiciones. Así hicieron daño en Alemania y la consigna será similar en un Camp Nou hasta la bandera, consciente de que no será un paseo. Los germanos siguen sin convencer en la Bundesliga, perdieron el pasado fin de semana 1-2 ante el Friburgo y son novenos, pero en la Europa League la historia es bien distinta. Los de Oliver Glasner han ganado a domicilio tres de los cuatro partidos que han disputado este curso y se sienten capaces de lograr el más difícil todavía ante uno de los favoritos al título.

Para ello, Glasner tendrá que sobreponerse a la ausencia por sanción de Tuta, un futbolista capital en el engranaje defensivo del Eintracht. La baja del defensa brasileño es la única junto a la ya habitual de Diant Ramaj, lesionado de la rodilla que no pudo estar en el encuentro de ida. Los germanos podrían ensayar de nuevo en el Camp Nou ese sistema camaleónico que tanto daño hizo a los de Xavi con tres centrales, con el veterano Makoto Hasebe como novedad, seis centrocampistas con mucho ida y vuelta y un solo punta. Contrarrestar este dibujo será el primer gran reto para el Barça si quiere estar en semifinales de la Europa League.