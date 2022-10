Grupo C | Jornada 3

Grupo C | Jornada 3 Xavi: «La Champions es más complicada, pero la Liga es más justa» «Creo que fue Leo (Messi) el que dijo que no siempre la gana el mejor, y es así», asevera el técnico del Barça en la previa del duelo que medirá a su equipo con el Inter

Xavi Hernández afronta un partido de enorme relevancia al frente del Barça el martes en su visita al Giuseppe Meazza. La derrota frente al Bayern en la pasada jornada de la Liga de Campeones obliga a reaccionar al conjunto azulgrana, que se jugará buena parte del pase a octavos en el doble enfrentamiento con el Inter. El técnico de Tarrasa llega al envite presumiendo del recién conquistado liderato liguero y dio su opinión sobre el eterno debate entre el torneo de la regularidad y la máxima competición continental. «Pienso que la Champions es más complicada porque cualquier detalle te envía fuera. Creo que fue Leo (Messi) el que dijo que no siempre la gana el mejor, y es así. La Liga es más justa», señaló en una afirmación que traerá cola.

El egarense incidió en la importancia de sumar en el feudo neroazzurro. «Es un partido no definitivo, pero sí trascendente para el grupo. Es un equipo de grandes nombres. Tiene muy buenos carrileros, van fuerte, muy bien en ataque. Vamos a intentar competir, es un partido importante. No hemos tenido suerte en este grupo. Es un rival bien organizado, perdió un partido, como nosotros, y eso le hace más peligroso pero hemos venido para ganar los tres puntos», aseveró el preparador del Barça.

Xavi restó importancia a la mala dinámica del Inter, que viene de perder frente a la Roma y ocupa la novena posición en la Serie A, después de haber perdido cuatro partidos en las ocho primeras fechas del campeonato italiano, datos que contrastan con el gran momento por el que atraviesa el Barça. «El estado de forma no es significativo, es el principio de temporada. He jugado muchos partidos que era favorito y hemos tropezado. El Inter tiene un sistema muy distinto a lo que hemos encontrado hasta ahora y muy trabajado tácticamente. Juegan con dos puntas, que no es habitual en la Liga. Tenemos el peor grupo de la Champions en muchos años. Llegamos en buena dinámica de juego y resultados, pero se tiene que demostrar. Ya perdonamos con el Bayern, Intentaremos jugar como en Múnich, pero siendo efectivos», acotó.

Celebró el liderato del Barça en la Liga 91 jornadas después. «Es un punto de moral y confianza importante para nosotros vernos arriba después de tanto tiempo. Se están haciendo las cosas bien, pero mañana es otra historia. Venimos de perder en Múnich y hay que mostrar personalidad y decirnos que es el momento de rendir en esta competición. Es un partido muy importante», incidió Xavi, que negó que acuda con espíritu de 'vendetta' por aquella eliminación a manos del Inter que sufriera vistiendo de azulgrana en semifinales de la Champions 2009-2010. »No tengo sentimiento de revancha. Vengo como entrenador. Me acuerdo de que tuvimos que viajar en autobús por el volcán, pero ellos eran un equipazo. Se nos dificultó en la ida. La perdimos aquí. Fue una eliminatoria polémica, pero esto es así. Es un recuerdo amargo para nosotros, por desgracia«, explicó.