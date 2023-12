Mbappé, la bomba del sorteo de octavos

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad conocerán este lunes (12.00 horas) sus rivales para los octavos de final de la Liga de Campeones, en un sorteo que se celebrará en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), en el que todos estarán en el bombo de los primeros de grupo y en el que tratarán de esquivar a equipos como el Paris Saint-Germain.

La Liga será el torneo más representado en el sorteo de octavos de este lunes en Nyon (Suiza) al haber clasificado a cuatro equipos que, además, jugarán la vuelta en casa al acabar líderes. No ocurría algo similar desde el curso 2020-2021, cuando el Sevilla acompañó a Real Madrid, Barça y Atlético a las eliminatorias, pero no todos como primeros en sus respectivos grupos. Ahora no está el equipo hispalense, apeado de Europa, pero emerge la Real Sociedad.

El éxito de España contrasta con la gran decepción de la poderosa Premier inglesa, con solo dos representantes entre los 16 mejores del Viejo Continente e incluso el Manchester United y el Newcastle fuera de la Liga Europa. Por su parte, Italia y Alemania mantienen a tres equipos.

Junto a los cuatro equipos españoles estarán, en el bombo 1, el Arsenal, el Bayern de Múnich, el Borussia Dortmund y el Manchester City, mientras que en el bombo de los segundos de grupo entrarán el PSG, el Nápoles, el Copenhague, el Inter, la Lazio, el Leipzig, el Oporto y el PSV Eindhoven.

Los de Carlo Ancelotti, 14 veces campeones de Europa, firmaron una fase de grupos perfecta, con seis victorias en seis encuentros para terminar liderando el Grupo C por delante de un Nápoles al que no podrán enfrentarse en la primera de las eliminatorias. Sus opciones son, por tanto, Copenhague, PSV, Inter, Lazio, PSG, Leipzig y Oporto.

El Barça, que evitará a los portugueses tras enfrentarse a ellos en el Grupo H, también finalizó primero, aunque con muchas más dudas, como las que dejó su derrota de la última jornada en el campo del Amberes. Así, podría medirse con Copenhague, PSV, Nápoles, Inter, Lazio, PSG y Leipzig.

El Atlético, igual que los azulgranas, confirmó su pase a octavos en la quinta jornada, pero fue en la última cuando coronó una gran fase de grupos al ganar en el Cívitas Metropolitano a la Lazio (2-0). Como primero del Grupo E, podrá enfrentarse a Copenhague, PSV, Nápoles, Inter, PSG, Leipzig y Oporto.

Por último, la Real Sociedad fue la gran sorpresa de la primera fase de la competición continental al terminar primera del Grupo D frente al Inter, ante el que consiguió un empate en el Giuseppe Meazza en su último duelo (0-0). Copenhague, PSV, Nápoles, Lazio, PSG, Leipzig y Oporto podrían ser sus rivales.

Hay más de 10.000 combinaciones posibles en el sorteo, donde el gran coco a evitar es el PSG de Mbappé y Luis Enrique, clasificado 'in extremis' tras su empate en Dortmund y la inesperada derrota del Newcastle en St James' Park ante el Milan. Al Inter de Lautaro Martínez, líder de la Serie A, tampoco le quiere nadie. Los italianos, que no podrán enfrentarse a la Real Sociedad, podrían ser un rival peligroso para madridistas, culés y rojiblancos, igual que el Nápoles, cuarto del campeonato italiano, segundo del Grupo C tras el Real Madrid y que cuenta con el nigeriano Victor Osimhen como una de sus mejores armas.

Los encuentros de octavos de final se disputarán a lo largo de cuatro semanas; los partidos de ida se celebrarán los días 13, 14, 20 y 21 de febrero, mientras que los de vuelta se desarrollarán el 5, 6, 12 y 13 de marzo.