El Real Madrid sale a espantar al diablo

Choque de locomotoras en el Santiago Bernabéu. Real Madrid e Inter, clasificados ya para octavos de final de la Liga de Campeones e inmersos en una racha de resultados extraordinaria, se miden en el coliseo de Chamartín con el liderato de su grupo en liza. Una cuestión capital para asegurarse un cruce más favorable en la primera ronda de eliminatorias, puesto que a quienes terminen como segundos les aguardan duelos endemoniados contra las superpotencias del continente. Espantar a esos diablos, o diferir al menos el momento de mirarles a los ojos, serviría para allanar el periplo hacia el Estadio Krestovski de San Petersburgo, donde se resolverá el 28 de mayo del próximo año un torneo en el que los blancos aspiran a ceñirse su decimocuarta corona.

Líder con doce puntos, dos más que el Inter, al Real Madrid le valdría el empate para finalizar en lo más alto una fase que abrió con una pírrica victoria en San Siro, pero que se torció a renglón seguido con el inopinado traspié frente al Sheriff en el Santiago Bernabéu. Mas el equipo de Carlo Ancelotti se repuso de aquel bochorno con la autoridad a que acostumbra en su competición fetiche y llega a la última jornada con los deberes casi hechos. Falta la guinda de ese primer puesto que le permitiría esquivar en el sorteo del 13 de diciembre a Manchester City, Liverpool, Ajax, Bayern de Múnich y Manchester United, todos los cuales han certificado ya su condición de cabezas de serie, así como al vigente campeón Chelsea o a la Juventus.

Pocas veces la Champions ha configurado un bombo tan venenoso como el que se encontrarán el próximo lunes en Nyon los supervivientes de una primera fase en la que el PSG es el único de los grandes favoritos que no ha logrado marcar el paso. Por ello, finalizar como primero lleva aparejado esta vez un premio que va mucho más allá de garantizar la disputa de la vuelta en casa. Puede significar la diferencia entre tener que subir una colina o estar obligado a escalar un ochomil.

El Real Madrid no podía imaginar un mejor modo de llegar a la cita. Embalado tras encadenar ocho triunfos consecutivos que elevan a once la cuenta de partidos invicto entre todas las competiciones que acumula, el conjunto de Chamartín solo padece con la baja de Benzema, cuyo problema muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda le impedirá confrontar al cuadro neroazzurro, aunque no está descartado para el derbi del domingo contra el Atlético.

Cuerda para Jovic

La carencia del delantero francés trasladará la responsabilidad ofensiva a Vinicius, tan decisivo en Europa como en la Liga, y a Jovic, al que se le ha abierto una rendija para reivindicarse cuando había caído en el olvido. El gol y la asistencia del ariete frente a la Real Sociedad han aliviado al serbio, que ya brilló tres campañas atrás frente al Inter, cuando un gol suyo sirvió para que el Eintracht de Fráncfort apease a la escuadra italiana en octavos de final de la Europa League.

Por lo demás, todo apunta a que Ancelotti volverá a encomendarse a la sobriedad de Courtois bajo palos, a la contundencia de Militao y Alaba en la retaguardia, a la solidez de Carvajal y Mendy en los carriles, al oficio y la clase de su santísima trinidad de mediocentros y al desborde de Rodrygo para seguir estirando la cuerda de un equipo empeñado en desafiar la doctrina sobre las rotaciones.

Pletórico de moral acude también el Inter, que suma la misma serie de partidos sin conocer la derrota que el Real Madrid desde que sucumbiera ante la Lazio a mediados de octubre: once. Dos empates y nueve victorias, las cinco últimas sin interrupción, ha engarzado desde aquel encuentro el grupo de Simone Inzaghi, que ni siquiera ha encajado un tanto en sus cuatro comparecencias más recientes ante Shakhtar, Venezia, Spezia y Roma. Una dinámica ganadora que le ha servido al actual campeón italiano para colocarse segundo de la Serie A, solo un punto por debajo del Milan, y llegar al desenlace de la fase de grupos de la Champions con el pasaporte a octavos sellado, tras diez años sin figurar entre los 16 mejores equipos del continente.

La principal ausencia del Inter es el argentino Joaquín Correa, que se lesionó el sábado frente a la Roma. En cambio, Inzaghi recupera al neerlandés Stefan De Vrij, pieza clave en una zaga de tres centrales que ya ató en corto hace tres meses al Real Madrid en San Siro, hasta que Rodrygo desniveló el choque sobre la bocina a pase de Camavinga.