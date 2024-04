El polémico comentario del Mono Burgos sobre Lamine Yamal: «Si no le va bien, termina en un semáforo»

Polémica en la retransmisión de la segunda jornada de los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. El canal con los derechos de retransmisión estaba realizando una previa de los dos partidos de este miércoles, PSG-Barcelona y Atlético-Borussia Dortmund, cuando de uno de sus comentaristas, Germán 'Mono' Burgos hizo un comentario desafortunado sobre Lamine Yamal.

Mientras la presentadora del espacio alababa unos toques del futbolista del Barcelona mientras se retiraba a los vestuarios antes del partido, el comentarista argentino dijo unas palabras, en tono jocoso, muy desafortunadas.«Si no le va bien, acaba en un semáfotro», dijo, generando risas alrededor.

Un comentario que se extendió rápidamente en redes sociales y sobre el que el argentino se disculpó: «Ha sido un comentario sin tratar de herir a nadie. Si alguien se sintió ofendido pido disculpas públicas. En estas épocas hay que adaptarse a todo y en eso estamos». A pesar de las disculpas minutos después, tanto los jugadores del PSG como los del Barça se negaron, en señal de repulsa al comentario, a hacer declaraciones a los micrófonos de Movistar+ tras el partido, que terminó con triunfo del conjunto azulgrana (2-3).

El periodista de Movistar+ Ricardo Sierra, que era el encargado de recoger las declaraciones de los futbolistas y cuerpo técnico tras el partido, fue el encargo de informar la decisión de ambos clubes desde París tras acabar el partido: «Entiendo que muchos espectadores esperaban que tuviésemos alguna conversación o entrevista con el Barça. Pero la UEFA, PSG y Barça nos han notificado que no nos iban a atender porque estaban tremendamente enfadados con un comentario que se ha vertido en nuestro plató durante la previa. Por tanto, no nos iban a hacer ninguna entrevista, no hemos estado afortunados. Pedí disculpas desde aquí. Lo debemos hacer también desde el plató».

Movistar+ ha eliminado el vídeo y ha intentado que el mismo no se pueda ver en X alegando derechos de autor.