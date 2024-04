Guardiola: «Ganar dos veces seguidas al Madrid es casi imposible»

«Ganar una vez al Real Madrid es difícil, y ganarle dos veces seguidas es casi imposible, así que hay que ser inteligentes para ganar el partido de mañana», reclamó este lunes Pep Guardiola tras el 4-0 del Manchester City al equipo blanco en la vuelta de semifinales de la Champions de la pasada temporada. «Intentaremos especular lo menos posible, sabiendo que el Bernabéu siempre pesa», reconoció el técnico catalán del vigente campeón de Europa, que destacó que el City y el Madrid están ahora «en un nivel bastante parecido» y aventuró un partido de ida «distinto» al del pasado año en el Bernabéu (1-1).

«Entonces teníamos un nivel emocional intenso, llegábamos con un nivel emotivo muy grande por llegar a la final y eso estuvo muy presente. Ahora nos faltan piezas en la defensa, e igual que Carlo (Ancelotti) habrá buscado alternativas, nosotros debemos de cambiar algo», añadió Guardiola. «Los partidos de ida son completamente distintos a los de vuelta, pero contra el Real Madrid tienes que jugar bien los dos encuentros, no solo uno», advirtió.

«En casa nos sentimos más fuertes, con más confianza», admitió. «No puedes venir al Bernabéu solo a controlar el partido y a ver qué pasa, sino a marcar goles y hacerles daño. Vamos a intentar controlar el juego», aseguró. «Ganar esta competición es muy difícil y ganarla fue una liberación, pero hay que hacerlo otra vez», reclamó.

Cuando a Guardiola se le preguntó por las declaraciones de la mañana de Ancelotti en las que el técnico del Real Madrid se quejó de que a su equipo «le faltó coraje y personalidad» en la vuelta de semifinales del pasado curso, el entrenador catalán del City reaccionó sin embargo con malestar al no destacarse los méritos del conjunto inglés. «Cuando equipos como el Madrid pierden es porque hay la sensación de que lo ha hecho mal, pero hay un rival que lo ha hecho mejor, y eso pasó el año pasado. Hablo también como jugador, y no es que estés bien o mal, sino que el rival está mejor», zanjó Guardiola.

La «mentalidad» de Bellingham

Sin embargo, elogió sin dudar a Ancelotti cuando al italiano se le considera desde ciertos sectores mejor gestor que entrenador. «Los atributos de un entrenador no son solo la cuestión táctica, sino, entre otras muchas cosas, la gestión en los buenos y los malos momentos. Aunque no se me crea, yo jamás podré llegar a considerar que Carlo es un mal entrenador tácticamente. Desde Mánchester tenemos una opinión muy clara sobre lo que es. Ese término (el de gestor) a veces es despectivo», reconoció.

El técnico del City recordó también que el Real Madrid «es muy peligroso, con jugadores como Vinicius, Rodrygo, Bellingham…». Nos enfrentamos a Bellingham (contra el Borussia Dortmund) cuando tenía 17 o 18 años y lo diferencial es su mentalidad. En un equipo como el Real Madrid todos tienen una gran habilidad, pero él tiene eso que hace que se haya adaptado muy rápido y que sea brillante», subrayó, elogiando al centrocampista inglés.

Respecto a las ausencias del City en la zaga, admitió que la de Walker «es una baja importante para controlar a Vinicius, pero es lo que hay». «Ellos también tienen bajas, como las de Courtois, Militao o Alaba. Nos tenemos que adaptar a ello. En la parte decisiva de la temporada nos hemos quedado con bajas en la misma línea», lamentó quien considera un duelo entre el Madrid y el City «casi como un clásico».