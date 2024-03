Pau Cubarsí, el sueño de una carpintería que apunta a la Selección

«Nos da muchas cosas: salida de balón, agresividad, defiende bien. Todo el mundo destaca que su juego con los pies es muy bueno, que lo es, pero es un chaval que no pierde un duelo. Es un tema de actitud y de personalidad. Juega con una determinación que es una maravilla». Xavi Hernández se deshace en elogios hacia Pau Cubarsí (Girona, 2007), que con solo 17 años fue el MVP en su debut en la Liga de Campeones ante el Nápoles tras destacar con madurez y calidad.

Poca broma para un chaval que proviene de una familia de carpinteros, que regenta la Fusteria Cubarsí en el pueblo de Estanyol (195 habitantes) desde hace más de un siglo, que se crió en la Masia y al que ya comparan con Carles Puyol, su ídolo de la infancia, por una actitud y personalidad que echaban de menos en Can Barça en los últimos tiempos así como a Gerard Piqué por su delicado juego con la pelota en los pies. «Cuando tiene el balón no me suben las pulsaciones», dijo el técnico de Terrassa sobre el joven, capitán en la mayoría de las categorías inferiores del Barcelona y que ya apunta a la selección española que dirige Luis de la Fuente. «Ha sido uno de los mejores días de mi vida», reconoció el central tras el partido ante los italianos disputado en Montjuic y del que salió con una lluvia de alabanzas.

«Es un jugador para toda la vida, de estos que salen de La Masía. Es un chico muy humilde, trabajador. Cuando se dice que este club es más que un club es por estas cosas, por confiar en la gente de la casa», dijo el capitán Sergi Roberto. «Es muy bueno y no solo con la pelota, también va bien al duelo. Es el futuro de este club. Con la humildad que tiene, es un gran jugador y trabaja muy bien», apuntó por su parte Araujo, mientras que Fermín señaló que «lo de Pau no tiene nombre, con la edad que tiene lleva haciendo grandes partidos». «Hacía mucho tiempo que no veía a un central, sobre todo a esa edad, rompiendo líneas con esa salida de balón y con tanta tranquilidad», sentenció Lewandowski sobre el joven que aspira a estudiar económicas tras finalizar el bachillerato.

Xavi definió al defensa gerundense, que dio sus primeros pasos en el Girona y fichó por el club azulgrana en categoría Alevín, como un jugador que tiene «el cerebro bien amueblado, tranquilo, pausado y humilde, que quiere mejorar». «La predisposición y el interés que tiene en mejorar le hace cada día mejor. Estamos ante una irrupción maravillosa para el Barcelona y el fútbol español, ante central del máximo nivel por muchos años». Su padre, Jordi, le inculcó desde pequeño el amor por el fútbol y por el Barça, su equipo de toda la vida, con quien firmó su primer contrato profesional en julio de 2023. «Intento dar el máximo en cada acción, voy al 200% y me da igual quien tenga delante», señaló el joven hace tan sólo unos días tras la goleada (4-0) al Getafe.

Xavi confió en él y le dio la oportunidad de debutar en Copa del Rey ante el Unionistas de Salamanca F. C. el 18 de enero de 2024. Pau, un central moderno de 1.82m y poderoso en el juego áreo y en las disputas, no defraudó ni ahí ni en los 12 partidos (825 minutos) disputados hasta la fecha con el equipo azulgrana. El camino es largo, pero Cubarsí sigue dando pasos hacia su consolidación. En el horizonte otea ya La Roja y el interés desde Manchester por parte de Pep Guardiola, que ya ha intentado su reclutamiento para la Premier.

En el Barcelona aseguran estar tranquilos y ya han puesto en marcha un millonario plan para blindarlo. El proyecto pasa por actualizar el contrato del de Estanyol con un nuevo vínculo hasta 2030, aunque el futbolista mantendrá ficha de juvenil hasta mediados de enero de 2025, cuando cumpla 18 años. La directiva prioriza actualizar su cláusula de rescisión a 1.000 millones de euros, valor idéntico al de los demás referentes de la plantilla.

Al canterano le preguntaron si estaría más pendiente del sorteo de la Champions o de la lista del seleccionador. Y fue claro: «Estaré un poco más pendiente de la Champions. Para la selección ya habrá más oportunidades». Cubarsí está en la prelista de España, y aunque el entorno del futbolista aseguraba que no habían habido conversaciones con De la Fuente, está en la prelista y tiene opciones de ir a los próximos amistosos.