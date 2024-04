Luis Enrique: «Xavi es top y los resultados le avalan»

Óscar Bellot Madrid Lunes, 15 de abril 2024, 17:15 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Una semana después de que se cruzasen mensajes a cuenta de quién de ellos representaba mejor el estilo del Barça, Luis Enrique se mostró conciliador con Xavi Hernández. «Con respecto a Xavi, como ya lo sabía y no soy nuevo, todo lo que diga se verá como algo en contra de él. Yo no podré conocer nunca al Xavi entrenador porque no me podrá entrenar. También dije que me hubiese encantado que Xavi me entrenara, pero a eso no le disteis bola porque no vende ni interesa. Interesa la polémica. Yo hice mi reivindicación y la mantengo, porque una derrota no cambia nada. Y repito que me hubiera gustado que me hubiera entrando, como Guardiola, Luis Aragonés... No tengo ninguna duda que Xavi es top y los resultados le avalan«, expresó el asturiano en la previa del duelo de vuelta de cuartos de final de la Champions que medirá al PSG con el conjunto azulgrana en el Estadio Olímpico Lluis Companys.

Pese al 2-3 registrado seis días atrás en el Parque de los Príncipes, el preparador del PSG se mostró seguro de que su equipo será capaz de darle la vuelta a la eliminatoria. «Fue un partido muy disputado, bien jugado por ambos. El resultado no refleja con exactitud lo que merecimos. Merecimos como mínimo el empate. Pero fue un 2-3 y eso implica que tenemos que dar una mejor versión. Somos un equipo que no especula, esa idea no existe para nosotros y estamos plenamente convencidos de que le vamos a dar la vuelta», manifestó el exseleccionador español en una rueda de prensa en la que trató de quitar hierro a lo sucedido en el recinto parisino. «Después de 27 partidos sin perder, algún día llega la derrota. Llegó en el día menos pensado para nosotros, pero eso significa que te tienes que levantar. Ni hay que exagerar cuando uno está en una racha de 27 partidos sin perder ni rasgarse las vestiduras cuando uno pierde. No tengo la mínima duda de que vamos a competir y estamos deseando dar una alegría a los aficionados», aseveró. «Después de una derrota y de no estar acostumbrados a sufrirlas, es evidente que los dos días a posteriori del partido fueron difíciles. Pero lo bueno del fútbol es que a los seis días hay otro partido y todos tenemos fresca la idea de lo que queremos hacer. Llegamos en un buenísimo momento», apuntó el entrenador del PSG, quien enfatizó que en el fútbol, como en cualquier otro deporte, «se trata de caerse y levantarse». Desafío a la historia Confirmó que el PSG irá a «presionar desde el minuto 1» y espera que el Barça utilice «el juego largo y el pase a última línea aprovechando el espacio», al igual que ha hizo en la ida. «Creo que Ter Stegen batió un récord de 24 balones largos para superar la presión. Nosotros haremos lo mismo, y creo que el Barça también utilizará la última línea para crearnos peligros. Espero que no sea así, pero preveo un partido con goles en ambos equipos. Creo que la urgencia hará que el espectador vea un partido apasionante«, auguró Luis Enrique. Noticias relacionadas Xavi, ante la visita del PSG: «Nos tenemos que dejar la piel y la vida» Amador Gómez El momento de la verdad para el Barça Daniel Panero El gijonés hizo hincapié en la motivación de todos sus futbolistas y cerró filas con el plantel a su disposición, incluyendo a Mbappé. «Tengo un grupo de jugadores que no tiene egos, más allá de un equipo de élite. Comprendo cuando los jugadores están a un nivel más alto o más bajo, es más hay alguno de ellos que merecen jugar más. No tengo ninguna queja con ninguno de ellos», arguyó en una comparecencia en la que apeló al carácter para certificar el pase a semifinales cambiando la historia. «Estamos con muchas ganas de darle la vuelta a la eliminatoria. No se trata de un solo jugador. Históricamente el PSG nunca ha sido capaz de darle la vuelta a una eliminatoria después de haber perdido el primer partido. Mañana va a ser el día», acotó. Agradeció, por último, las loas que le había dirigido horas antes Xavi Hernández, quien calificó al PSG y a Luis Enrique como «uno de los mejores equipos y entrenadores del mundo». «Me has dejado estupefacto, es increíble. Se lo agradezco, en su último año fue una gran ayuda para el Barça, sumó en cada aspecto del juego y como capitán. Muy bonito, me voy a emocionar y todo», expresó después de que el egarense le citase entre los entrenadores que más le habían marcado.