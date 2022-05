Klopp mete presión al Madrid: «Por experiencia, a lo mejor es favorito»

Jürgen Klopp afronta su cuarta final de la Champions, la tercera con un Liverpool al que catapultó al título en 2019. Viejo zorro en estas lides, sabe que ir de tapado puede ser una buena fórmula para rebajar la tensión de sus hombres en las horas previas. Y eso es lo que hizo en la rueda de prensa que ofreció en el Stade de France, pasándole la presión al Real Madrid. «Viendo la historia, la experiencia, la manera en la que el Madrid remonta, diría que a lo mejor el Madrid es favorito. Pero estamos al mismo nivel. Si jugamos nuestro partido, somos un equipo difícil», señaló el germano en una comparecencia en la que sembró dudas sobre el recién implantado césped del coliseo parisino y volvió a quejarse por lo sucedido cuatro años atrás en el Olímpico de Kiev.

«Los dos equipos son muy técnicos. Nos encantaría, en un mundo de ensueño, tener el mejor campo que hayamos tenido en nuestra vida y seguramente no sea así. Si se gana no interesa para nada el campo. No sé lo malo o lo bueno que es. A lo mejor está bien, pero por lo visto no es así», indicó sobre el primero de esos asuntos un Klopp que plegaría velas a renglón seguido para no ser tachado de quejica y, quizás, de ponerse la venda antes que la herida. «Normalmente que un campo sea nuevo es una buena noticia. El problema es que este es nuevo de ayer y no sabemos cómo va a responder. Mi primera sensación ha sido buena. Y pase lo que pase, será el mismo césped para los dos equipos. Jugaríamos sobre cualquier césped, nos da igual», acotó.

Klopp volvió a insistir en su creencia de que hablar de revancha por la 'orejona' que el Real Madrid levantó en Kiev no es la mejor idea para encarar una nueva cita en las alturas con el conjunto de Chamartín. «Es normal lo que siente Salah, se lesionó muy pronto en 2018. Eso le puede motivar, es verdad. Pero vengarnos de aquella final en Kiev no es la única motivación. No nos olvidamos de lo que pasó, desde luego que no lo hacemos, pero tampoco podemos resumirlo todo a eso. Hay muchas razones para darlo todo mañana. Vengarnos de 2018 es una, pero no la única», manifestó.

Eso sí, se lamentó, una vez más, del cúmulo de sucesos que afectaron a los 'reds' aquella noche de finales de mayo de 2018. «Llegamos a la final con tres ruedas, teníamos a jugadores importantes saliendo de lesiones, lo que pasó con Salah, Karius tenía tensión y no debía haber jugado... Bueno, de todo aprendes. Yo he perdido muchas finales en mi vida y también las he ganado. El problema es que jugamos contra un rival que jamás ha perdido una de Champions. Alguien me dijo que cuantas más ganas, más posibilidades tienes de que se acerque la derrota. Ojalá sea así con el Madrid mañana», aseveró el teutón.

«Debemos ser nosotros mismos»

El preparador de Stuttgart jugó al escondite con la situación de Thiago y Fabinho, dos futbolistas que llegan tocados al envite. «A Thiago lo veo bien, Fabinho ha entrenado bien. Vamos a ver», señaló.

Defendió que, independientemente de lo que suceda en la final de la Champions, la campaña del Liverpool, campeón de la Copa de la Liga, de la FA Cup y segundo en una Premier en la que batalló hasta el final con el Manchester City, es de una brillantez extraordinaria. «En el deporte se te juzga por el resultado, por si ganas o pierdes. Cualquier aficionado sabe que este equipo ya ha hecho una temporada excepcional, pero al final, pese a todo, todos mirarán el color de la medalla mañana. Estoy orgulloso por este grupo que me ha llevado a tantas finales», indicó Klopp.

Por último, apeló a que su escuadra sea fiel a sus principios como único camino posible para doblegar al Real Madrid. «Si yo hiciera algo anómalo, podrían pensar que estoy nervioso. No estamos aquí por casualidad, sino porque lo merecemos. Debemos ser nosotros mismos también en el nivel más alto. Somos un rival difícil. Se puede hablar de los logros del Madrid, incluso se podría escribir un libro de ello. Pero repito, el Liverpool es un gran equipo y quiere demostrarlo mañana», incidió.