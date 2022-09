Análisis El Real Madrid respira con Benzema La lesión del delantero francés no reviste gravedad y estará alrededor de diez días de baja

Llegan noticias tranquilizadoras para el Real Madrid desde la enfermería. Karim Benzema, que desató todas las alarmas al tener que retirarse con molestias durante el partido que midió a su equipo contra el Celtic, sufre una lesión en el músculo semitendinoso y una sobrecarga en el cuádriceps del muslo derecho que le tendrá unos diez días de baja. Se descarta, por tanto, una dolencia de gravedad y el lionés podría estar disponible incluso para el derbi con el Atlético del próximo día 18.

Pese al contundente triunfo por 0-3 con el que inició su periplo en una nueva edición de la Liga de Campeones, el Real Madrid abandonó Escocia con la lógica preocupación que acarreaba el percance sufrido por su capitán y máxima referencia. Pero las pruebas médicas a las que el francés se sometía este miércoles han venido a aliviar a la tropa de Ancelotti, al revelarse que no existe una lesión de envergadura.

Benzema se perderá el duelo del domingo contra el Mallorca, correspondiente a la quinta jornada de Liga, y no estará tampoco el próximo martes en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid confrontará al Leipzig en la segunda fecha de la Liga de Campeones. El objetivo es que el '9' se recupere a tiempo para visitar el 18 de septiembre el Metropolitano, la primera gran prueba de fuego para los blancos en el campeonato doméstico.

Benzema sintió dolor en su pierna derecha al iniciar un contraataque en el Celtic Park cuando aún no se había cumplido la primera media hora de partido. El francés se frenó en seco y, aunque se probó y trató de continuar sobre el césped, inmediatamente solicitó el cambio mientras las caras largas afloraban en los rostros de sus compañeros. Relevado por Eden Hazard, fue explorado 'in situ' por los médicos y, después de que el catorce veces rey de Europa rematase al Celtic en una gran segunda parte de los blancos, abandonaba el recinto escocés cabizbajo junto a Éder Militao, también lesionado frente al Celtic. «Veremos mañana», contestaba el ariete de Bron cuando le preguntaron sobre sus sensaciones.

«No parece nada preocupante, pero tenemos que esperar a las pruebas de mañana. La primera exploración no parece nada muy serio, pero tenemos que esperar a mañana. Todavía no se sabe si es muscular. No está claro. Por eso hay que esperar a mañana», indicaba por su parte Ancelotti, que respira tras conocer el parte médico de su estrella.