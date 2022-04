Courtois: «Cuando nos pitaron los penaltis en Valencia nadie dijo nada»

Thibaut Courtois fue el encargado de tomar la palabra en la previa del duelo que medirá al Real Madrid con el Chelsea, correspondiente a la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones. Con Carlo Ancelotti todavía en Madrid esperando una PCR negativa que le permita viajar a Londres y sentarse en el banquillo, el guardameta repasó un choque que supondrá su reencuentro con la parroquia 'blue', después de que la visita del año pasado se saldase sin público a causa de las restricciones todavía vigentes para luchar contra la pandemia del coronavirus. «Esa eliminatoria del año pasado fue diferente, sin afición y más adelante en la temporada. Es otra temporada, estamos con muchas ganas, sabemos lo que nos jugamos y vamos a darlo todo para ganar con la intensidad adecuada», señaló el cancerbero.

El Real Madrid afronta el envite con la polémica sobre los tres penaltis señalados a favor de los blancos en la última jornada de Liga todavía caliente. Courtois recurrió al pasado para terciar en el asunto. «Después de Valencia, cuando tiraron tres penaltis en nuestra contra, nadie dijo nada. Ahora parece que ganamos solo por los árbitros, y no es así. Hay partidos complicados, como el de Vigo, y lo sacamos adelante. Es normal que hagan penaltis los rivales, atacamos con jugadores de mucha calidad», destacó el belga, que reivindicó el curso que está haciendo su equipo, pese a las críticas. «Eso es algo que pasa siempre en el Real Madrid. Aunque vengamos de una racha de diez victorias, si pierdes o empatas uno hay críticas. Sabemos dónde estamos, lo que estamos haciendo. Todavía no hemos ganado la Liga, solo la Supercopa. Tenemos confianza plena», subrayó.

Repasó sus campañas en el Chelsea. «He jugado aquí cuatro años, donde he ganado dos ligas y dos copas. Solo tengo recuerdos bonitos. Es verdad que mi salida no fue de la mejor manera, pero ya está. Vengo aquí con el Real Madrid para clasificarnos para la semifinal y eso es lo importante», indicó el arquero, que alabó al conjunto de Thomas Tuchel. «Este año quizás les está costando un poco más por la situación, pero la dinámica es la misma, son un gran equipo», manifestó.

Convertido en uno de los factores diferenciales del Real Madrid junto a Benzema, el belga reconoció que experimenta uno de los mejores momentos de su carrera. «Espero seguir ayudando al equipo, hacer paradas importantes. En un partido así, de ida, es fundamental. Espero que saquemos un buen resultado para volver al Bernabéu», indicó Courtois, que no entró a enjuiciar en demasía si se le minusvalora a la hora de elaborar las listas de los mejores porteros del mundo. «Puede ser, pero lo que puedo hacer es entrenarme fuerte, como hago, jugar lo mejor que puedo y en el campo quitar la razón a esa gente. Lo de los porteros es cosa de gustos muchas veces: altos, bajos, que juegan más con los pies o menos... Hay un montón de porteros, Cech, Kahn, Casillas, Van del Saar... Ellos pueden opinar. Los periodistas no saben lo que es estar debajo de la portería», atajó.

¿Es Courtois el mejor portero del mundo?, le insistieron. «Eso es valoración de gente como vosotros, de periodistas y analistas. A lo mejor un español dice que sí, y un inglés que no. Pero no me hace falta, eso depende de gustos. Sé que tengo que jugar bien para ayudar a mi equipo. Yo tengo confianza, pienso que soy de los mejores. La confianza es importante para los porteros. Sin confianza, no te lanzas a por algunos balones, esos detalles ayudan», replicó.

Capote a Hazard

Restó importancia a la posible ausencia de Ancelotti en el banquillo de Stamford Bridge. «Tenemos suerte de que el segundo es su hijo, al final es muy parecido. Sabemos bien cómo quiere que entrenemos, hay un gran cuerpo técnico, ha participado en charlas por vídeo-llamada. Hay diferencia si está o no en el banquillo, pero en Vigo el cuerpo técnico lo hizo bien, no creo que sea un problema», dijo.

Sobre su compañero Eden Hazard, también ex del Chelsea pero que no podrá estar en la que fuera su casa tras ser operado para retirarle la placa que tenía en el peroné derecho, se mostró convencido de que aún puede brillar en el Real Madrid. «Estoy seguro de que es muy útil para nosotros. La clase y el talento de Hazard es algo que no se olvida. No ha tenido suerte, pero sé que está bien de ánimos. Se está recuperando para empezar bien la pretemporada, con el Madrid, y de cara al Mundial. Le hubiera encantado estar aquí, donde pasó tanto tiempo. Es una pena. Estoy seguro de que puede aportar mucho al Madrid. Yo sigo confiando», cerró.