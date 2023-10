El Barça aprende a sufrir en Do Dragao

El Barça dio este miércoles en Do Dragao un golpe encima de la mesa para estar en los octavos de final de la Liga de Campeones. El conjunto que dirige Xavi se impuso al Oporto a domicilio por 0-1 gracias a un solitario tanto de Ferran Torres en la primera mitad que sirvió para sumar tres puntos y premiar la resistencia de un equipo que sufrió de lo lindo. Los culés se vieron superados durante muchos momentos, pero unas veces Ter Stegen y otras la pareja formada por Koundé y Araujo abortaron el peligro y le regalaron a los azulgranas por fin una salida plácida en Europa.

No era una final, pero lo parecía. Do Dragao tenía preparada una encerrona de las que hacen época, con miles de cartulinas con la imagen de la Champions League, un ruido ensordecedor y la sensación de que se venían curvas para los azulgranas. Ese 'feeling' lo tenía también Xavi, que miraba el ambiente a su alrededor y a la vez a un Lamine Yamal que, a sus 16 años, se presentaba ante el viejo continente como titular en la competición más prestigiosa a nivel de clubes. Él fue la gran novedad en un once inicial en el que además regresaba Ronald Araujo a la zaga y en el que Oriol Romeu retomaba los mandos en la sala de máquinas junto a Gündogan y el ya casi veterano Gavi.

La idea de Xavi pasaba por reducir los decibelios de una grada que tenía la vista puesta en el posible liderato en caso de victoria y en Joao Félix, al que no le perdonan que abandonara el club blanquiazul para irse al Benfica. Él se llevó los primeros pitos en un inicio de encuentro en el que el Barça trató de calmar el ímpetu del Oporto. Los culés querían tranquilidad y acumular posesiones largas con las que desgastar a un rival que salió con el cuchillo entre los dientes, dispuesto a merendarse al favorito del grupo. Y es que el libreto de Conceiçao pedía vértigo y eso pasaba por presionar arriba a la espera de encontrar un error de la zaga azulgrana y terminar las acciones lo antes posible para evitar sustos al contragolpe.

Oporto Diogo Costa, Joao Mario (Nico, min. 85), Cardoso, Carmona, Wendell, Varela (Conceiçao, min. 85), Eustaquio, Galeno (Ivan Jaime, min. 85), Romario (Evanilson, min. 64), Pepe y Taremi (Danny Namaso, min. 85). 0 - 1 Barcelona Ter Stegen, Cancelo, Koundé, Araujo, Balde, Oriol Romeu (Sergi Roberto, min. 69), Gündogan, Gavi, Lamine Yamal (Marcos Alonso, min. 81), Lewandowski (Ferran Torres, min. 34) y Joao Félix (Fermín López, min. 69). Gol: 0-1: min. 46, Ferran Torres.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra). Amonestó a Joao Cancelo, Araujo, Cardoso, Xavi, Koundé, Joao Félix, Sergi Roberto y expulsó a Gavi (min 90+3).

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, disputado en Do Dragao ante 49.722 espectadores.

Esas fueron las cartas de ambos equipos en una primera mitad en la que el Barcelona nunca llegó a estar cómodo. Los de Xavi fueron sometidos y en ningún momento lograron controlar la energía de los locales. La presión inicial del Oporto en campo contrario supuso infinidad de balones en largo de Koundé y Araujo sin encontrar destinatario y ni siquiera cuando a los 'Dragoes' se les acabó la gasolina consiguieron los culés dar un paso al frente.

El Barça se instaló en ese lapso en campo contrario, pero lo hizo sin fluidez en el juego y con la amenaza constante que suponían las transiciones de futbolistas habilidosos como Galeno o Varela. Así y con Lewandowski sustituido tras un golpe por Ferran Torres se encaminaba el duelo sin pena ni gloria al descanso y así, ya casi de camino al vestuario, Romario deshonró su nombre con un regalo en defensa que acabó en los pies de Ferran Torres. El ex del City aprovechó la ocasión para batir por bajo a Diogo Costa y sacar petróleo de una primera mitad con muchas dudas para los culés.

Asedio luso

Tras la reanudación, el Oporto trató de levantarse del golpe anímico que supuso el tanto antes del descanso. El equipo de Conceiçao retomó la presión asfixiante, pero en esta ocasión se encontró con un Barcelona mucho más preciso a la hora de saltar esas embestidas. Oriol Romeu apareció entre centrales para ofrecer desahogo, Gavi y Gündogan aportaron una salida entre líneas y Balde y Cancelo comenzaron a recibir balones sin oposición. Era un Barça con las ideas más claras pero el miedo apareció con dos disparos desde fuera del área y con un envío en largo de Taremi que Koundé abortó cuando Pepe ya se perfilaba para batir a Ter Stegen.

Xavi tenía sensaciones contradictorias desde la banda. El técnico de Tarrasa no veía las cosas claras, pero le costaba encontrar soluciones en el banquillo ante las bajas por lesión de Lewandowski, Frenkie de Jong, Pedri y Raphinha. Los elegidos para ingresar fueron finalmente Sergi Roberto, Fermín López y Marcos Alonso, tres jugadores que sustituyeron progresivamente a Oriol Romeu, Joao Félix y Lamine Yamal y que entraron al terreno de juego para refrescar a un equipo que ya acusaba el cansancio físico.

Los cambios no sirvieron para mejorar un escenario en el que se jugaba cuesta abajo contra la portería de Ter Stegen. El meta germano apareció ante Taremi en dos ocasiones, evitó un mano a mano ante Wendell y sostuvo a un Barça que acabó con una alineación de circunstancias ante las bajas y la expulsión por doble amarilla de Gavi en los últimos minutos. Pese a ello, aguantaron la presión y se llevaron un botín extraordinario en la salida más complicada del grupo.