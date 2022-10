Grupo F | Jornada 4 Ancelotti: «Ganar partidos que no mereces demuestra carácter y personalidad» «Ha pasado el tiempo en el que un equipo podía ganar tres, cuatro o cinco a cero porque está todo más igualado y es difícil abrir demasiado el marcador en este tipo de fútbol», subraya el técnico del Real Madrid

Carlo Ancelotti considera que vencer sin practicar un fútbol de alta escuela también puede decir cosas buenas de un equipo. «A veces puede pasar que eres capaz de ganar sin cumplir al cien por cien. El aspecto motivacional y mental es muy importante en el fútbol. Si ganas partidos que no mereces demuestras que tienes carácter y personalidad. Ha pasado el tiempo en el que un equipo podía ganar tres, cuatro o cinco a cero porque está todo más igualado y es difícil abrir demasiado el marcador en este tipo de fútbol», señaló el técnico del Real Madrid cuando se le cuestionó por las afirmaciones de Xavi tras la victoria el domingo del Barça frente al Celta, en las que el preparador catalán puso en valor el resultado de su escuadra sin un juego brillante. Unas palabras disruptivas respecto al tradicional discurso del egarense que no sacaron de su compostura y diplomacia habitual al de Reggiolo en la previa del duelo que medirá al Real Madrid con el Shakhtar en Varsovia, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions.

«El reto es recuperar bien a los jugadores que han jugado, evaluar si tienen cansancio y después meter la alineación más correcta para ganar el partido. Es una oportunidad que tenemos. Pasar la fase de grupos mañana sería importante», explicó el preparador del Real Madrid antes de un encuentro en el que agitará el once para conceder descanso a algunos de sus pretorianos y repartir oportunidades a quienes menos juegan. «Es verdad que los jugadores se enfadan (cuando no juegan) y cada uno se enfada a su manera. Pero en este grupo la reacción de todos es muy positiva. Se enfadan porque quieren jugar, es normal. La reacción es estar más focalizado en los entrenamientos. No hay nadie que haya bajado los brazos hasta ahora y son respetuosos con las decisiones que tomo. Siempre digo que se enfaden con el entrenador, pero con la persona mejor que no», apuntó el italiano.

El míster del Real Madrid dejó entrever que Vinicius podría descansar ante el Shakhtar, pero confirmó la titularidad de Benzema, Kroos o Mendy, inéditos el domingo ante el Getafe. «Vinicius es uno de los jugadores que tengo que evaluar porque ha jugado todos los partidos. Karim está bien y es claro que mañana empezará el partido porque ha descansado, como Kroos o Mendy, que están frescos y van a jugar», aseveró.

Optimista con Courtois

Se mostró optimista sobre la posibilidad de contar con Courtois para el clásico, pese a que el belga se ha perdido los cuatro últimos partidos y sigue sin ejercitarse con normalidad a causa de una ciatalgia. «Hoy está mucho mejor. Creo que va a entrenar el jueves para estar listo para el domingo», indicó sobre el cancerbero.

Aplaudió la buena labor de su sustituto, Lunin. «Lo está haciendo bien, es joven, tiene mucha calidad y estos partidos le sirven para acumular experiencia y conocimiento que es lo único que le falta porque tiene la calidad de un gran portero», dijo sobre el ucraniano, que se medirá a sus compatriotas del Shakhtar un día después de las despiadadas represalias adoptadas por Vladímir Putin en respuesta al sabotaje del puente de Kerch. «Andriy es bastante tímido. No es una persona que hable demasiado. Es normal que todo lo que está pasando le afecte, como le afecta a todo el pueblo de Ucrania. Lo único que podemos hacer es ser solidarios. Si necesita algo, estamos ahí para ayudarlo», comentó sobre su relación con el ex del Zorya Lugansk.

Mostró su apoyo al Shakhtar por la situación por la que atraviesa el conjunto que entrena Igor Jovicevic, que disputa sus partidos como local en la Champions en el exilio de Varsovia y convive con la amenaza de las bombas en la liga ucraniana. «Trabajan con mucha dificultad. Somos solidarios con ellos, les tenemos mucho respeto», manifestó.

Incidió en la importancia de sellar el pase a octavos el martes, aunque dejó claro que, en caso de lograrlo, su equipo no se tomará las dos últimas jornadas como un trámite. «Clasificarse en la fase de grupos es el primer objetivo de la temporada. Esto te puede dar más energía para la competición nacional. Pero el Real Madrid, en la Champions, no puede pensar el no jugar un partido en serio. Si pasamos mañana tendremos que hacer dos partidos completos luego», desgranó.

Explicó, por último, el motivo por el que desvela sus onces dos horas antes de que comiencen los encuentros, algo nada habitual en otros equipos. «La alineación la doy dos horas antes, como siempre porque la reunión técnica empieza entonces. Tengo esta costumbre y no me importa tener secreta la alineación porque hoy en día no hay ningún tipo de secretos en el fútbol», acotó.