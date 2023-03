Octavos | Vuelta Ancelotti: «Hazard ha sido muy honesto, no hablamos mucho» El técnico del Real Madrid subraya que el belga no juega porque Vinicius le ha pasado por encima y pide «no hacer cálculos» ante el Liverpool para evitar sustos como en el pasado

Carlo Ancelotti y Eden Hazard van por caminos distintos. Horas después de que el extremo reconociese en una entrevista que no mantiene una relación cercana con el de Reggiolo, el técnico del Real Madrid dio la razón al belga. «Hazard ha sido muy honesto, no hablamos mucho porque hablar es una cuestión de carácter. Te encuentras mejor con una persona que con otra, pasa también con los hijos. Esto no es lo más importante para mí, lo más importante para mí es que él me respeta, como yo lo respeto a él. Hazard no juega porque hay mucha competencia. No tengo que esconder que en esa posición juega un jugador que está aportando mucho que es Vinicius», acotó el italiano en la rueda de prensa previa al duelo que medirá a su equipo con el Liverpool, correspondiente a la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones.

Los blancos defienden el histórico 2-5 que lograron en Anfield, pero Ancelotti tiene muy presente lo sucedido la pasada campaña en un escenario similar ante el Chelsea y por ello mandó un mensaje a sus tropas. «No hacer cálculos. Intentar jugar lo mejor que podamos y plantear un partido como en la ida. Intentaremos entrar en el partido desde el primer minuto, jugando con la máxima intensidad e ilusión», aseveró el transalpino.

Carletto reconoció que aquella noche en la que el Chelsea estuvo a punto de eliminar al Real Madrid tras ponerse 0-3 el Santiago Bernabéu cuando había sucumbido por 1-3 en Stamford Bridge fue uno de los instantes en los que más sufrió en toda su carrera, aunque recalcó que no ha hablado mucho esta semana con sus jugadores sobre dicho encuentro. «Hemos mirado lo que hicimos bien y mal en la ida. Hicimos muchas cosas bien, sobre todo en el aspecto ofensivo. Vamos a plantear un partido no pensando que tenemos ventaja, sino planteando un partido abierto. El Liverpool va a intentar cambiar la dinámica de la eliminatoria. Tenemos que defender bien y atacar», arguyó.

El míster advirtió nuevamente de las trampas que encierra el pleito con los 'reds'. «A nivel mental el partido de mañana es más complicado para nosotros que para el Liverpool, que vendrá a tope desde el primer minuto pase lo que pase. El resultado de la ida nos pone un poco en duda en este aspecto. Haremos lo posible para ir a tope desde el primer minuto, pero es inevitable que tengamos más dudas que el rival», incidió.

Ve «a tope» a Benzema

Confirmó Ancelotti el regreso ante el Liverpool de Benzema, al que ve «a tope» y «muy motivado», aunque no quiso entrar en el nuevo rifirrafe del lionés con Didier Deschamps a cuenta de su exclusión del Mundial de Catar. «Esto es más un tema personal. Deschamps también fue mi jugador y lo respeto mucho. En Italia dicen que no hay que meter el dedo en una pareja y yo no meto el dedo. No sé lo que ha pasado entre ellos. Karim no habla de eso y no creo que le preocupe», expresó.

El técnico elogió a Vinicius, determinante otra vez ante el Espanyol pero de nuevo objeto de una amarilla. «Estoy contento con su progresión y no miro mucho esto. Su actitud en el último partido fue ejemplar», indicó Ancelotti, quien considera que el brasileño está «en el buen camino para escribir la historia del Real Madrid en los próximos años como la están escribiendo y la han escrito Modric, Kroos, Benzema y Casemiro».

Y también tuvo buenas palabras para Camavinga, titular en 16 de los 17 últimos partidos que ha disputado su equipo. «Lo está haciendo muy bien. Comete errores, pero juega tan bien que hace olvidar los errores que comete. Ante el Espanyol cometió un error evidente en una posición que no es la suya, pero después hace un partido tan bueno que todo el mundo se olvida. Tiene una calidad extraordinaria. Es intocable hoy y estoy convencido de que va a ser intocable también en el futuro», apuntó sobre el centrocampista francés.