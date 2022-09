Ancelotti despeja balones con Mbappé: «Estamos ilusionados con Vinicius y Rodrygo»

El nombre de Kylian Mbappé vuelve a flotar sobre la actualidad del Real Madrid. Después de que el diario 'L'Equipe' desvelase que el astro de Bondy firmó una renovación de dos años con el PSG más uno adicional, en lugar de los tres que se presuponían hasta la fecha, a Carlo Ancelotti le preguntaron sobre el asunto en la previa del duelo que medirá a los blancos con el RB Leipzig, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions. Y al italiano no le quedó más remedio que despejar balones como pudo. «Bajo los brazos, bajo los brazos ante esta pregunta. Lo digo de verdad. Estamos ilusionados con nuestra delantera, con los jóvenes... Es verdad que Karim nos ilusiona mucho y que cuando un joven sale ilusiona mucho más que otro al que estás acostumbrado. Estamos muy ilusionados con lo que están haciendo Vinicius y Rodrygo. No pensamos en otros jugadores», aseveró el técnico.

El vigente rey de Europa llega al partido en una situación privilegiada, tras derrotar la semana pasada al Celtic a domicilio, pero Ancelotti avisa de la importancia de la cita con el conjunto de la popular bebida energética. «Es un partido importante para la clasificación del grupo. Es un equipo que ha tenido problemas en este inicio de temporada, pero lo hizo muy bien en el último partido, contra el Dortmund. Tiene jugadores con calidad, habilidad, muy rápidos...», apuntó el transalpino, que incidió en la amenaza ofensiva del cuadro germano. «La delantera es muy peligrosa. No solo Werner, Nkunku lo está haciendo bien y lo hizo bien el año pasado. Es un equipo muy peligroso cuando le das la oportunidad de demostrar sus cualidades. El aspecto defensivo va a ser igual de importante mañana que el ofensivo», desgranó.

Más allá del análisis del conjunto teutón y de la cuestión que se le planteó acerca de Mbappé, la rueda de prensa tuvo como protagonista a Vinicius, que se vio enzarzado en la polémica con los futbolistas y el técnico del Mallorca a cuenta de las patadas que recibió y el baile con el que festejó el tanto que consumó la remontada del Real Madrid en la quinta fecha del campeonato doméstico. Ancelotti no quiso echar más sal sobre la herida. «Le veo un gran jugador, que está mostrando todo su talento. Nada más. No entramos en este tema. No estoy sordo ni soy tonto, escucho lo que se dice, pero no es un tema ni para nosotros ni para Vinicius. Vinicius tiene una calidad extraordinaria y es bastante normal que el rival lo intente frenar. Hay un reglamento que protege a todos los futbolistas, no solo a Vinicius», acotó. «Desde el año pasado ha mejorado mucho en este sentido. Está claro que cada uno tiene su carácter y sus cualidades, lo importante para él es estar centrado en el partido y lo que tiene que hacer, nada más», agregó sobre el brasileño.

Capote a Asensio

Ancelotti también trató de pasar página respecto al berrinche de Asensio por su falta de minutos, que el balear evidenció con malos gestos el pasado domingo en el Santiago Bernabéu. «No se le puede considerar un joven-joven ni un veterano. En este momento tiene que aguantar, lo está haciendo bien. La reacción al enfado ha sido buena, entrenó muy bien ayer y lo ha hecho muy bien hoy, y esto es lo que tiene que pasar cuando un jugador se enfada. Hay dos reacciones, entrenar mejor o bajar los brazos. Tiene la oportunidad de jugar mañana», resumió el míster del Real Madrid.

Se refirió a Hazard, intrascendente frente al Mallorca en su condición de falso nueve. «Cumplió lo que le pedimos. Mi opinión personal es que cumplió con lo que tenía que hacer, como el equipo, y eso es lo más importante. Antes del partido contra el Mallorca dije que no le pedía goles. Sin Karim hemos marcado siete», defendió Ancelotti, que no dio por descartado a Benzema para el derbi de este domingo en el Metropolitano. «Hay posibilidades, está evolucionando bien. Solo si no hay ninguna duda podrá jugar», indicó.