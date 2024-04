Ancelotti: «Intento ser de los entrenadores que no hacen nada»

Óscar Bellot Madrid Lunes, 29 de abril 2024, 17:56 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Carlo Ancelotti asume que la mayoría de analistas otorguen al Real Madrid el favoritismo en la semifinal de la Liga de Campeones que abrirán mañana los blancos en el estadio del Bayern, pero avisó del peligro que entronca el cuadro bávaro. «Tenemos confianza, pero tenemos mucho respeto por este equipo que no ha hecho una temporada fantástica en la Bundesliga pero ha hecho una eliminatoria contra el Arsenal espectacular. Tenemos que tener en cuenta esto, la calidad y la historia de este club en la Champions, que cuenta mucho», explicó en una rueda de prensa en la que dejó la nota jocosa cuando analizó el papel de los entrenadores. «Hay dos tipos de entrenadores: los que no hacen nada y los que hacen mucho daño. Yo intento ser de los que no hacen nada. El partido es de los jugadores, tú les puede meter una idea de la estrategia, pero después está la calidad, la actitud y el compromiso», aseveró.

Al margen de ese apunte, Ancelotti dedicó buena parte de su comparecencia a mostrar consideración máxima hacia un Bayern al que el Real Madrid parece tenerle tomada la medida de un tiempo a esta parte y a poner en valor lo logrado por su escuadra en una campaña en la que casi nadie apostaba por los blancos. «El pasado se queda como un buen recuerdo. Mañana va a ser otra historia. Primer partido de la semifinal, tenemos confianza, teniendo en cuenta que jugamos contra un rival que tiene calidad e individualidades muy fuertes. Estamos felices de estar aquí. Pocos en esta sala pensaban que yo podía hacer esta rueda de prensa. Lo hemos conseguido con trabajo y con compromiso y estamos muy contentos», desgranó. Ancelotti ve muchas semejanzas entre los dos equipos que cruzarán espadas este martes en el Allianz Arena. «Son muy fuertes en las transiciones, tienen jugadores muy rápidos, pueden jugar con presión alta o con bloque bajo. Somos dos equipos que no tenemos una identidad muy clara y podemos jugar los partidos de distinta manera», razonó el actual técnico del Real Madrid y ex del Bayern de Múnich, un club del que guarda un recuerdo «muy bonito» pese a su tempestuosa salida en septiembre de 2017. Noticias relacionadas El clavo ardiendo del Bayern contra un Real Madrid incandescente Óscar Bellot Tuchel pide una «atmósfera increíble» para jugar «contra un mito como el Madrid» Óscar Bellot El Bayern, la antigua bestia negra destronada que no necesita el balón José Manuel Andrés «He tenido la suerte de entrenar a este club. Pudo ser más tiempo, pero pasé un año y medio muy bonito aquí y le tengo mucho cariño. Sobre todo a Rummenigge», explicó en una rueda de prensa en la que demostró su aprecio por Múnich, una «ciudad espectacular para vivir», y en la que lamentó no haber conseguido más destreza con el idioma. «Desafortunadamente, el alemán no me ha entrado bien en la cabeza nunca», reconoció. Solidaridad con Tuchel Se solidarizó Ancelotti con la situación de su homólogo del Bayern, un Thomas Tuchel que abandonará el club bávaro a final de curso y que llega al duelo con el Real Madrid tras mantener un serio encontronazo con Uli Hoeness, presidente de honor del Bayern. «Es un gran entrenador, joven. A nivel estratégico es espectacular. Sus equipos están muy bien preparados y tengo mucho respeto y cariño por él», indicó sobre el entrenador germano antes de un enfrentamiento para el que, dijo, su equipo necesitará hacer un trabajo completo. «Todas las características que hemos tenido esta temporada las necesitamos mañana: defender bien, evitar contras y atacar bien», resumió. Por último, eludió la polémica con Bernardo Silva, después de que el centrocampista del Manchester City apuntase que el Real Madrid es «un equipo raro». «No somos raros. El peso de la camiseta y la historia cuentan mucho en esa competición. No tengo nada que contestar a Bernardo Silva. El año pasado lo pasaron bien ellos y este nosotros. Esto es el fútbol», atajó.