Killane: «Debutar en el Gran Canaria con el equipo de mi alma sería lo más grande»

De sangre argentina, Álvaro Killane (Las Palmas de Gran Canaria, 2004) es un portero moderno que sueña con volar a lo más alto de la isla de Gran Canaria, concretamente al estadio del primer equipo de la UDLas Palmas. El portero del filial amarillo fue convocado con la sub20 de Argentina en el año 2022. Y en el verano de 2023, García Pimienta se lo llevó a la concentración de Marbella, donde completó brillantes actuaciones con el primer equipo. Ahora, se encuentra «focus» en el objetivo del filial, que no es otro que ascender a Segunda RFEF.

–¿Cuál cree que es la clave del éxito de este equipo?

–Yo creo que el esfuerzo diario y la buena preparación antes de los partidos. A la hora de competir he notado grandes diferencias con respecto a años anteriores.

–Está siendo de la partida para Raúl Martín, ¿cómo se encuentra a título personal?

–Estoy contento y tranquilo. Es cierto que estoy participando más y lo que todos queremos es jugar, así que estoy feliz por esa parte. Voy a seguir ayudando al equipo de la mejor manera.

-¿Ve el campeonato del Grupo XII de Tercera RFEF cada vez más cerca?

-Para nada. Aún quedan muchas jornadas y para vernos campeones todavía hay que pelear mucho. Tenemos partidos complicados, hay que luchar hasta el final, hasta que sea el ascenso sea matemático. El segundo clasificado está a siete puntos pero nosotros seguimos a lo nuestro.

-Van por la buena línea, ¿el míster está orgulloso?

-Solo hemos perdido un partido esta temporada, así que el míster está contento y orgulloso de nuestro trabajo. Estamos haciendo las cosas bien. La plantilla está unida y cerca del objetivo. Estamos cerca pero hasta que no lo logremos, no pisaremos el freno.

-En cuanto al calendario, ¿cuáles son las salidas más difíciles que les quedan?

-Hay algunas. Todavía nos quedan varias salidas complicadas y en casa igual. Pero estamos tranquilos porque confiamos en nosotros mismos. Se ha demostrado en el campo, queremos seguir por esta línea y buena dinámica para lograr el ascenso a Segunda RFEF.

-¿Qué opìna de la salida de Álvaro Valles de la UD?

-Prefiero mantenerme al margen. Cada uno toma sus decisiones y hace la trayectoria que quiere. Personalmente, sí te puedo decir que siempre me ayudó porque entrené mucho con él. Compartí muchas horas de trabajo en las que mantuvimos charlas y muchas opiniones. La verdad que es muy buen tipo, un crack. No somos amigos, pero compartí muchos entrenos, me dio consejos y me habló de acciones técnicas. Disfruté mucho de él y deseo que le vaya bien en su futuro.

-Sueña con una pretemporada como la de hace año y medio en Marbella que le catapulte a dar el salto al primer equipo?

-Sueño con eso todos los días. Desde que era muy pequeño anhelo ser el portero de la UDLas Palmas. Sin embargo, desde hace años lo veo como un objetivo, y ahora trabajo para lograrlo. Debutar en el Estadio de Gran Canaria con mi equipo del alma, sería lo más grande para mí. Ahí luego entran mil factores que uno no puede controlar, pero yo estoy más que preparado para dar ese salto y ojalá el club confíe en mí a corto plazo porque lo que yo hago todos los días es trabajar para alcanzarlo. Aún me quedan dos años mínimo, así que espero que confíen en mí y pueda dar el salto más pronto que tarde.

-Relación con el entrenador y cuerpo técnico del filial.

-La relación con todos es muy buena, con el cuerpo técnico y vestuario. Se me hace ameno venir a entrenar, hay semanas que entreno más con el primer equipo y no los veo tanto, pero cuando estoy con el filial siempre me divierto. A algunos los conozco desde hace cuatro años, por eso hago buenas migas con todos. Tenemos mucha confianza depositada en cada uno y nos conocemos mucho. Hemos tenido nuestros más y menos pero hemos podido alcanzar las metas.

-Su referente en la portería.

-Me gusta mucho Álex Remiro, portero de la Real Sociedad. Por su currículum y su seguridad en la portería. Al final me parece un portero muy completo. Ter Stegen es otro aque me encanta. Te da confianza, es bueno bajo palos y te da mucho con balón, porque tanto en la Real como en el Barça se juega como aquí en Las Palmas, a ambos equipos les gusta tener la pelota en su poder.

-Si se tuviera que caracterizar con tres palabras sobre el césped, ¿cómo lo haría?

-Un futbolista confiante, completo y con actitud. Siento seguridad, pero lo que necesito es darle la confianza a mi equipo para cuando haya una situación compleja pues opten por dármela a mí. Que me consideren una buena opción para salvar el balón.

-¿Está aficionado al mate?

-Me encanta el mate. Casi todos los días me tomo uno y los jugadores me piden. Hay varios que me han solicitado envíos y he tenido que gestionar pedidos para ellos. Al final son costumbres que con padres argentinos es más fácil de adquirir.