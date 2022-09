Hilarión Rodríguez: «Jugar fuera no nos va a costar porque siempre recibimos cariño» fútbol El presidente de la UD Villa de Santa Brígida espera que el equipo solvente, sin problema, el objetivo de lograr la permanencia

Uno de los equipos grancanarios que mejor ha iniciado la campaña en Tercera es el Villa de Santa Brígida, que ha conseguido un empate y una victoria en su arranque liguero. Su presidente, Hilarión Rodríguez, se muestra muy contento y orgulloso de sus futbolistas.

-¿Cuál es el proyecto del Villa esta temporada?

-Después de estar pasando unos años de apuro, aunque la pasada campaña rematamos con una liguilla de ascenso, el proyecto está hecho para mantenerse en la élite del fútbol canario. Lo veríamos como un gran mérito. No pasar fatiga al final del curso es lo que pretendemos.

-¿El objetivo real que se ha propuesto el club esta temporada es mantener la categoría?

-El objetivo que se ha propuesto el club este año es mantener la categoría, salvarse a tiempo, y si suena la flauta, estar preparados. Bien es cierto que daría cierto caché a los futbolistas jugar esa liguilla de ascenso. Nos han premiado a la temporada que hicieron los chicos la pasada campaña al estar nominados tanto el entrenador, como al delantero centro y al portero como los mejores de Tercera RFEF. Para un club modesto como el nuestro es un prestigio.

-Nadie esperaba que la temporada pasada el equipo llegara a la final del playoff de ascenso estando el equipo en descenso un mes atrás. ¿Cómo vivió esos encuentros?

-Es la magia del fútbol modesto. Faltaban seis jornadas y nos vimos ahí abajo. Pero no perdimos ningún partido en las últimas jornadas y obtuvimos una gran recompensa. Eramos el equipo que todo el mundo señalaba como descendido a Regional Preferente. Al final todos respondieron de una manera asombrosa. La gente vibró en el Anexo en ese playoff y con eso me quedo.

-Tras once años en el cargo, ¿se encuentra en el mejor momento como máximo mandatario del club?

-Todos los años son difíciles. Siempre hay problemas eso está claro, pero mientras nos mantengamos en Tercera es un buen momento. Tenemos unos recursos más limitados que otros equipos. Soñar con la Segunda RFEF es casi imposible. Todos vimos la debacle del año pasado descendiendo los cinco equipos canarios. Y este año el Atlético Paso también está sufriendo, aunque la temporada acaba de empezar.

-En cuanto a las obras del campo de fútbol de Los Olivos, ¿en qué situación se encuentran ahora mismo?

-Estamos en buenas manos, el grupo político que las realiza nos está tendiendo los brazos y se está moviendo. Queremos construir una cantina, un restaurante en condiciones. Otro de lo propuesto es tener unos buenos baños públicos, todo eso además de lo más importante, el cambio del césped. El cual se ha ido retrasando pero está aprobado. Ahora la incertidumbre es saber cuando estará listo.

-¿Ha afectado a la plantilla del primer equipo jugar en el Campo Atlántico en lugar de Los Olivos?

-No les ha afectado. Solo hay un jugador que vive en Santa Brígida, del pueblo solo hay uno, por desgracia. Es mejor para los futbolistas porque no tienen que moverse mucho, Hace menos frío que arriba. Además, el campo artificial se encuentra en óptimas condiciones, es de última generación, parece una alfombra. El cambio no se nota, pero como en casa en ningún lado.

-¿Qué supone tener a Santi el Chicha en el equipo?

-Es un auténtico baluarte. Ha ido sumando año tras año y se quedó máximo goleador de la liga con más veinte goles. Para él y para la entidad es un orgullo que, un chaval que vino de Tenerife hace siete años aconsejado por unos amigos, haya crecido tanto. Es un orgullo para la entidad, y le deseo siempre muchos éxitos con el Villa. Es como un Benzema para el Real Madrid.

-¿Cómo ve esta Tercera tan competitiva?

-En una liga tan corta como esta, con tan solo 16 equipos es difícil pronosticar el favorito. Pero a poriori Las Palmas Atlético y el Tenerife B son mis favoritos. Además de los recién descendidos de Segunda RFEF, ya que parten con cierta superioridad con respecto al resto de clubes. El Mensajero, siempre es un equipo a tener en cuenta, el Panadería Pulido, el San Fernando también se ha reforzado bien. La UD Lanzarote tiene el mismo sueño todos los años, pero no le están saliendo bien las cosas. ¿Y por qué no, nosotros? Hay que soñar, competir y empezar bien. Hemos empatado con el Estrella y ganado en casa al Yaiza, ahora hay que estar fuertes con el filial blanquiazul.

-El Villa de Santa Brígida ha mantenido un bloque muy similar al de la temporada pasada, ¿eso se dejará ver en el campo?

-Sí, hay un buen bloque con grandes individualidades. Yo confío con la llegada del nuevo técnico, Ángel López, un hombre con muchas ganas y una ilusión tremenda. Por supuesto también en los futbolistas y el cuerpo técnico. No nos va a pasar factura jugar fuera de casa porque siempre recibimos cariño allá a donde vayamos a jugar.

-¿Cuál es el presupuesto del club? Con las inversiones que han hecho, ¿considera que el Villa se sitúa como uno de los más potentes de la categoría?

-No, a nivel presupuestario somos el segundo o tercero que menos tiene de la categoría. Nosotros lo que tenemos que hacer es centrarnos en lo meramente futbolístico y en realizar una buena campaña. Vamos a ser una buena unión entre futbolistas y técnicos y optar por sorprender. Hay que tener en cuenta que no solo es dinero lo que hace triunfar a un club, sino la unión de todos. Y por lo menos cumplir con lo que se promete,que eso es una bala importante.